Процессоры AMD Ryzen 3 и Ryzen 5 Недорого и очень сердито

Методика тестирования компьютерных

систем образца 2017 года Так получилось, что выпуск компанией AMD процессоров семейства Ryzen наложился на процесс смены нами методики тестирования — в результате чего со средней линейкой Ryzen 5 мы знакомились уже после выхода в свет итоговых статей по старой методике. Но не так давно эти модели перестали быть самыми дешевыми в семействе новых устройств для платформы AM4 — в продажу начали поступать Ryzen 3. Новая методика у нас как раз уже готова, однако накопить достаточную базу протестированных систем для сравнения результатов мы пока не успели. Так что с сегодняшней статьи и начнем, а посвящена она будет целиком и полностью процессорам AMD — уже знакомым нам Ryzen 5 и новым Ryzen 3. В принципе, не такие уж это новые процессоры. По сути, все поставляемые сегодня компанией процессоры для АМ4 (не считая моделей на старой микроархитектуре, представленных еще в прошлом году) основаны на одном и том же кристалле, содержащем два ССХ — так производитель называет «базовый модуль» Ryzen, содержащий четыре вычислительных ядра и 8 МиБ кэш-памяти третьего уровня. Полностью такая конфигурация используется только в восьмиядерных процессорах Ryzen 7. В старших моделях Ryzen 5 (1600 и 1600Х) в каждом CCX выключено по одному ядру, т. е. суммарно в процессоре остается шесть рабочих ядер, что тоже неплохо даже по современным меркам (особенно учитывая невысокую цену этих моделей). В Ryzen 5 1500X работают уже лишь «половинки» CCX, но по-прежнему доступны все 16 МиБ L3, а в самом младшем до последнего времени Ryzen 5 1400 уполовинен и кэш. Пока все логично: такой подход, по крайней мере, позволяет утилизировать практически весь брак, независимо от того, какая часть кристалла содержит ошибки (от которых избавиться на первых этапах массового производства практически невозможно). А что такое Ryzen 3? Фактически, это все тот же Ryzen 5 1400, у которого просто отключена технология симметричной многопоточности, т. е. каждое из его ядер выполняет одновременно не два, а всего один поток вычислений. С технической точки зрения объяснить необходимость такого шага сложно — мы не знаем деталей реализации SMT в процессорах AMD, но подобные технологии используют именно потому, что они щадящим образом расходуют транзисторный бюджет. В общем, на фоне площади, занятой прочими блоками, это практически незаметно — так что и вероятность дефектов крайне мала. Но в реальной жизни вообще мало что объясняется техническими проблемами :) Вспомним, как восемь лет назад из-за задержки с выпуском двухъядерных Core первого поколения компания Intel ненароком выпустила из бутылки такого джина, как четырехъядерные Core i5, а потом долгие годы не могла загнать его обратно (сейчас уже можно утверждать, что и не смогла). Собственно, так и в этом случае: AMD нужно что-то продавать в ценовой нише младших Core i3, где слишком уж «зажились» четырехмодульные FX. Тем более, что производство процессоров FX давно прекращено, а складские запасы продвижению новой платформы могут только мешать — они рассчитаны на старую :) В принципе, и те же Ryzen 5 1400 наверняка в основной своей массе «изготавливаются» из полностью рабочих кристаллов — исключительно в целях сегментации рынка. Жалко, конечно, пускать их под нож, но ничего «более простого» (и дешевого в производстве) у компании пока нет. Со временем должна появиться, например, отбраковка APU, где CCX планируется как раз всего один, а графическая часть может быть хоть вовсе неработающей. И место на рынке под такие конфигурации уже есть — название застолбили. Возникает, правда, закономерный вопрос: а не слишком ли компания «изувечила» базовый дизайн? Первые тесты показали, что тот же Ryzen 5 1400 выглядит не слишком убедительно на фоне Ryzen 5 1600: он дешевле, но заметно медленнее (и в итоге не догоняет старшего брата даже при разгоне). Ryzen 3 еще дешевле, однако если учесть стоимость прочих компонентов системы (даже при апгрейде потребуется как минимум новая системная плата и память), экономия становится куда менее заметной, чем при сравнении цен одних лишь процессоров. Но это уже вопросы выбора, которые каждый покупатель решает для себя сам — универсальных ответов не существует. Вот производительность и энергопотребление — величины объективные, которые можно просто взять и измерить. Чем мы сейчас и займемся. Конфигурация тестовых стендов Процессор AMD FX-8350 AMD Ryzen 3 1200 AMD Ryzen 3 1300X AMD Ryzen 5 1400 AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 1600Х Название ядра Vishera Ryzen Ryzen Ryzen Ryzen Ryzen Технология пр-ва 32 нм 14 нм 14 нм 14 нм 14 нм 14 нм Частота ядра, ГГц 4,0/4,2 3,1/3,4 3,5/3,7 3,2/3,4 3,2/3,6 3,6/4,0 Кол-во ядер/потоков 4/8 4/4 4/4 4/8 6/12 6/12 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 256/128 256/128 256/128 256/128 384/192 384/192 Кэш L2, КБ 4×2048 4×512 4×512 4×512 6×512 6×512 Кэш L3, МиБ 8 8 8 8 16 16 Оперативная память 2×DDR3-1866 2×DDR4-2667 TDP, Вт 125 65 65 65 65 95 Цена T-8493626 Н/Д Н/Д T-1723154071 T-1723154280 T-1723154074 Мы заодно стряхнули пыль со старичка FX-8350 пятилетней давности, поскольку решили в этом году взять его за эталон для сравнения :) К тому же, по цене этот процессор напрямую конкурирует с Ryzen 3, а владельцу платы с разъемом АМ3+ и памяти типа DDR3, но какого-нибудь еще более медленного процессора он может показаться даже более привлекательной покупкой: под Ryzen все-таки менять придется всё. Тройку Ryzen 5 мы уже тестировали ранее. Ryzen 3 же, как уже было сказано выше, отличаются от того же Ryzen 5 1400 незначительно, особенно младшая модель с индексом 1200, имеющая аналогичные частоты. Ryzen 3 1300X (как и все «иксовые» модификации) имеет более высокую частоту, что нам сегодня пригодится, так как сразу покажет, что́ полезнее на практике. Тем более, что разогнать младшие модели любых (под)линеек до уровня старших несложно, а вот способы «включения» ядер или SMT на данный момент неизвестны. Впрочем, разгоном мы сегодня заниматься не будем — во всяком случае, разгоном процессорных ядер. А вот частоту оперативной памяти мы увеличили до 2933 МГц со штатных 2667 МГц, поскольку считается, что на производительности процессоров семейства Ryzen это сказывается положительно. В любом случае, операция это простая и доступная на (практически) любых платах — даже младший чипсет А320, вопреки первоначальным заявлениям AMD, разгонять память не запрещает. Для FX-8350 обошлись штатной DDR3-1866: увеличение частоты памяти без разгона «северного моста» в его случае ничего не дает — равно как и в случае большинства процессоров Intel, которые в сегодняшнем тестировании участия принимать не будут. Их мы добавим чуть позже :) Методика тестирования Методика подробно описана в отдельной статье. Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах: Методика измерения производительности iXBT.com на основе реальных приложений образца 2017 года

Методика измерения энергопотребления при тестировании процессоров

Методика мониторинга мощности, температуры и загрузки процессора в процессе тестирования

Методика измерения производительности в играх образца 2017 года Подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97—2003). Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (AMD FX-8350 с 16 ГБ памяти, видеокартой GeForce GTX 1070 и SSD Corsair Force LE 960 ГБ; в сегодняшнем тестировании эта система принимает непосредственное участие) и группируется по сферам применения компьютера. iXBT Application Benchmark 2017 Как и следовало ожидать, в подобных задачах количество потоков вычислений критично: если младший Ryzen 5 (несмотря на более низкую частоту) хоть немного, но опережает FX-8350, то оба Ryzen 3 от последнего отстают. Впрочем, вся упомянутая четверка на фоне Ryzen 5 1600 просто теряется, так что если уж вам часто приходится (пере)кодировать видео, то выбирать, в общем-то, и не из чего. Шесть ядер в таком случае — не прихоть, а разумная необходимость, сейчас, стараниями AMD, сильно подешевевшая. Экономия тут не оправдана: слишком уж велика разница в производительности. Программы рендеринга обычно быстрее реагируют на обновления микроархитектур, да и вообще лучше оптимизированы. Впрочем, помогает это разве что Ryzen 5, которые свое преимущество над недавними (во что уже с трудом верится) флагманами AMD в данном тесте увеличивают. Ryzen 3 же тут выглядят бледно. Понятно, что в семействе FX были и более медленные модели, чем FX-8350, не говоря уже о разных Athlon/Phenom, но с учетом того, что цены новичков на данный момент примерно равны как раз FX-8000, такое сравнение говорит не в их пользу. Даже если сделать поправку на техническую новизну и «перспективность» платформы. Однако в интерактивной работе с видео «полезность» SMT резко снижается, да и на увеличение количества ядер эти приложения реагируют слабее, нежели кодировщики. Весомое превосходство новых шестиядерников над прочими участниками тестирования здесь сохраняется, но они все-таки и самые дорогие. Как уже было замечено на примере процессоров Intel, Adobe Photoshop CС 2015.5 просто жить не может без SMT. Продукты AMD теперь находятся в том же положении, только к ним это приложение относится несколько более щадящим образом, снижая производительность не в три, а «всего» в два раза. Разумеется, страдают из-за этого в первую очередь как раз Ryzen 3. Впрочем, для конкуренции с процессорами под АМ3+ (не говоря уже о разнообразных FMx), в общем-то, хватает и их. Тем более, что в пакетном режиме RAW-конвертеров они быстрее FX, несмотря на меньшее количество поддерживаемых потоков вычислений, хотя тут это имеет весомое значение. Старые целочисленные алгоритмы — область, где тот же FX-8350 «еще ого-го». Ryzen 3 же в таком окружении вновь выглядят слишком бледно. Ну а лучше всего — быть «здоровым и богатым»: понятно, что такие условия наиболее благоприятны для Ryzen 5 1600 и старших новых моделей. Причем только они способны обогнать FX при архивировании данных: это тоже, в общем-то, старые целочисленные алгоритмы с хорошей поддержкой многопоточности, но без возможности применить интенсивные методы увеличения производительности — и со всеми отсюда вытекающими... А вот обратный пример — когда интенсивные методы намного полезнее, чем «тупое» наращивание ядер и потоков :) Хотя и последнее тоже как минимум не вредит — словом, тут все методы хороши. В общем и целом приходим к тому же выводу, что и ранее: «интересные» модели в семействе Ryzen начинаются с Ryzen 5 1600. На его фоне и Ryzen 5 1400 выглядел не слишком убедительно, а «изувеченные» при разработке Ryzen 3 тем более воображения не поражают. С точки зрения чистой производительности в приложениях общего назначения Ryzen 3 не представляют собой ничего интересного. Но не будем спешить ставить точку. Энергопотребление и энергоэффективность Мы уже отмечали, что даже для своего времени платформа AM3+ оказалась чересчур «горячей», а с точки зрения современности (до которой она вопреки всему дожила) все еще печальнее. При простом копировании файлов (это как раз случай минимального измеренного энергопотребления) FX-8350 «жрет» больше, чем система с Ryzen 3 1200 в режиме полной загрузки... Комментировать тут особо и нечего. Разве что посмотреть на потребление по отдельной линии 12 В — то есть на потребление самих процессоров. Отметим, что для процессоров под АМ4 измеренные результаты совпадают с теми, что выдают внутренние системы мониторинга. Для АМ3+ это не соблюдалось, там мониторинг выдает заниженные значения, так что полагаться на него не стоит. Впрочем, сравнивать эти платформы большого смысла нет — слишком уж велика разница, причем вне зависимости от того, рассматриваем ли мы потребление по «выделенной» линии или суммарное: они друг другу хорошо соответствуют. Интереснее ситуация в рамках одной платформы. Несложно заметить, что SMT, вообще говоря, при прочих примерно равных достается «не бесплатно» с точки зрения энергопотребления — это нам демонстрирует пара Ryzen 3 1200/Ryzen 5 1400. Однако повышение тактовой частоты обходится в этом смысле еще «дороже», даже относительно небольшое, как в паре Ryzen 3 1300Х/Ryzen 5 1400. При этом на скорость работы даже «виртуальная» многопоточность влияет сильнее, чем 10% разницы в тактовой частоте. Увеличение же количества физических ядер при прочих равных тоже позволяет наращивать производительность быстрее, нежели энергопотребление. В итоге и получаем, что по отдаче на каждый ватт мощности лучшими оказываются шестиядерные Ryzen 5. Впрочем, и Ryzen 5 1400 тоже относительно неплох, чего нельзя сказать о Ryzen 3. Таким образом, «расплатой» за низкую цену этих процессоров будет не только пониженное абсолютное быстродействие, но и более низкая энергоэффективность. В общем, обмануть природу сложно. А производителей процессоров — еще сложнее :) Отметим, кстати, что при тестировании по предыдущей версии методики мы получили более низкое энергопотребление процессоров «в среднем», а Ryzen 5 1400 в плане энергоэффективности тогда обгонял Ryzen 5 1600. Однако правильны оба результата: напомним, что и разница в производительности между ними тоже была меньше, а объясняется разница разным набором ПО. В частности, мы избавились от ряда однопоточных (или близких к тому) тестов, существенно увеличив количество задач, «загружающих» по полной программе и процессоры с более чем 10 физическими ядрами. Соответственно, изменились и скорость работы, и энергопотребление — что в очередной раз показывает бессмысленность их измерения отдельно друг от друга. iXBT Game Benchmark 2017 Для разнообразия, третья часть нашего сегодняшнего повествования будет посвящена доказательству того, что Ryzen 3 — отличные процессоры! Несмотря на две предыдущих части, сделать это будет не слишком сложно: достаточно изменить характер нагрузки. Но прежде чем переходить к результатам, напомним (а тем, кто поленился ознакомиться с методикой, сообщим), что с дискретной видеокартой мы используем лишь 8 игр, а не все 11, входящих в тестовый набор. Дело в том, что для Deus Ex: Mankind Divided при настройках на максимальное качество картинки видеокарты на базе GTX 1070 недостаточно даже для HD-разрешения: частота кадров и в нем оказывается в среднем ниже 30. Соответственно, использовать эту игру для сравнения процессоров особого смысла не имеет — для желающих нормально поиграть в нее процессоры даже не второстепенны. Dark Souls III и The Elder Scrolls V: Skyrim были дисквалифицированы по обратной причине: максимально возможный результат в 60 FPS (ограниченный движком самих игр) на GTX 1070 достигается с любым процессором. В остальных приложениях производительность сравнивать иногда можно, но не всегда нужно. Например, в WoT даже самый медленный из участников сегодняшнего тестирования позволяет получить 96,6 кадров в секунду. Самый быстрый добавляет еще целых 20%, однако увидеть эту разницу невооруженным глазом не получится. А вот обратная ситуация: мы «уперлись» в одну из (все еще) самых быстрых на сегодняшний день видеокарт. Играть можно на системе с любым (из сегодняшней шестерки, по крайней мере) процессором, но никакой разницы между ними нет — а для того, чтобы она появилась, придется либо установить более мощную видеокарту, либо снижать качество картинки. Это приложение, напротив, для сравнения процессоров подходит неплохо: частота кадров все еще относительно невысокая, но разница между испытуемыми есть, и заметная. Правда, на уровне Ryzen 5 она «заканчивается»: Ryzen 5 1400 хватает на 51 FPS, а существенно больше получить не дает уже видеокарта. Примерно столько же может обеспечить и Ryzen 3 на частотах выше 3,5 ГГц — то есть Ryzen 3 1300Х «из коробки» или немного разогнанный Ryzen 3 1200 (для разгона, напомним, подходят и недорогие системные платы на чипсете В350). Еще один «хороший» для процессорных тестов случай. Впрочем, как многие помнят, игры линейки Far Cry лояльно относились к многоядерным процессорам и во времена, когда «двух ядер хватало всем» :) Здесь тоже лучше не слишком экономить и приобрести хотя бы Ryzen 5, однако даже старшие FX позволяют видеокарте «выдавать на гора» около 70 FPS (80 FPS, безусловно, лучше, но такая разница не слишком принципиальна). Возвращаемся к практически ровным линеечкам: GTX 1070 здесь недостаточно, чтобы обеспечить 60 кадров в секунду в выбранном режиме, во что все и уперлось. Конкретный процессор значения не имеет. Вся линейка F1 (как и Far Cry) всегда «любила» многопоточность. К сожалению, несложно заметить, что многопоточность годится не всякая: чуть более высокая частота позволяет Ryzen 3 1300X демонстрировать более высокую производительность, нежели Ryzen 5 1400. А «точка насыщения» у используемой видеокарты находится где-то в районе шести процессорных ядер — можно даже низкочастотных. Впрочем, спокойно играть в F1 2016 можно и на Ryzen 3 1200 даже без разгона. Более медленные видеокарты (коих тьмы и тьмы даже среди современных моделей) тем более производительность ограничат в куда большей степени. Hitman — мультиплатформенная игра, оказавшаяся одним из первых проектов, специально разрабатывавшихся под Xbox One и PlayStation 4. А что объединяет эти две консоли и отличает их от приставок предыдущего поколения? Использование специализированных APU AMD, содержащих в себе восемь х86-ядер, пусть и медленных. В итоге нет ничего удивительного в том, что и ПК-версии игры очень «нравится» поддержка восьми потоков вычислений, а вот больше ей как-то уже и не нужно. Впрочем, ядра Ryzen сами по себе быстрее, так что неплохую частоту кадров можно получить и на младших процессорах без SMT. Однако это единственная игра набора, где Ryzen 3 отстают от FX. Наконец, в последней игре списка никто ни от кого не отстает: все Ryzen вообще одинаковые, а FX-8350 уступает им пренебрежимо мало. При этом во всех случаях мы лишь немного «не дотянули» до столь желанных многим 60 FPS, но в очередной раз винить в этом стоит в основном видеокарту — или слишком жесткие для нее настройки. Таким образом, с точки зрения геймера, Ryzen 3 — очень хорошие процессоры. Хотя в их случае «эмпирическое правило» видеокарта должна стоить хотя бы вдвое дороже центрального процессора не выполняется, принципиальной разницы в поведении игр на конфигурациях с разными моделями Ryzen нет: в основном она проявляется лишь там, где частота кадров в любом случае высокая. Кроме того, часть игр ведет себя подобно трем «дисквалифицированным» нами приложениям: либо при наличии мощной видеокарты результаты оказываются одинаковыми из-за встроенного «ограничителя», либо им может потребоваться еще более мощная видеокарта, так что до процессора дело и вовсе не дойдет. Точнее, придется снижать настройки качества изображения, но, опять же, независимо от процессора. Отметим, что такая картина вырисовывается при использовании даже относительно невысокого по современным меркам разрешения Full HD и даже на видеокарте с GPU GTX 1070 (третья строчка в рейтинге i3D-Speed 07’17 без учета цены, на минуточку). Естественно, при использовании более дешевых и/или более старых видеокарт судьба будет еще более благосклонна к недорогим новинкам для платформы АМ4. Почему же тогда и AMD, и Intel предпочитают продвигать в качестве «игровых решений» топовые процессоры, ценой не в $100-$200, а все $500 и больше? Подозреваем, что просто потому, что игровые компьютеры вообще стоят намного дороже массовых — из-за фактически обязательного наличия дискретной видеокарты, причем игровой дискретной видеокарты. А таковая с каждым годом обходится все дороже: в далеком прошлом остались времена, когда топовый видеоускоритель стоил $200 — сейчас это в лучшем случае начальный уровень. Поэтому свой кусок пирога хочется получить и производителям процессоров — желание вполне законное. Только вот у покупателей интересы противоположные ;) Итого Выход в свет процессоров семейства Ryzen 3 произошел тихо и незаметно, что вполне объяснимо: рекордов производительности они не ставят. Даже четырехъядерные Ryzen 5 представляют собой сильно урезанный базовый дизайн, а «обрубание» SMT в случае Ryzen 3 портит дело еще сильнее. С другой стороны, процессоры этого семейства AMD готова продавать дешево: моделей с четырьмя ядрами в этом ценовом сегменте не было со времен Athlon II X4. В целом напрашивается аналогия с FX-4000 — только с использованием куда более удачной архитектуры. Таким образом, как самое дешевое решение для новой платформы эти процессоры интересны, а особенно для игрового компьютера: раз уж они неплохо справляются с GTX 1070, то для видеокарты классом пониже Ryzen 3 будет хватать с избытком. Впрочем, нам по-прежнему больше нравятся старшие Ryzen 5 — в конце концов, не настолько они дороже, чтобы это было принципиально на фоне полной стоимости компьютера.

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+ ВИКТОРИНА ASUSTOR Процессор с какой архитектурой установлен в ASUSTOR AS6302T, благодаря которому производительно выросла на 30% по сравнению с прошлым поколением? Bay Trail Apollo Lake Braswell Подробная информация о викторине