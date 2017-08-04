i3D-Speed 07’17: июль 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности

популярных 3D-акселераторов

Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 108 (197) / Июль 2017 года

Содержание

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ DDR4 2 × AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.7.2;

драйверы Nvidia версии 384.94;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за июль 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так: приоритет по производительности — 70%

приоритет по качеству — 30% Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель). Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 730, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 730.

№ Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5450 991 55 000 02 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4430 1075 41 200 03 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 3680 1099 33 500 04 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3670 1279 28 700 05 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 3270 1234 26 500 06 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 2950 1305 22 600 07 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 2810 839 33 500 08 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2750 1146 24 000 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2740 1100 24 900 10 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 2690 1076 25 000 11 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 2570 1184 21 700 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2510 930 27 000 13 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 2350 1343 17 500 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2340 996 23 500 15 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 2310 1111 20 800 16 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1940 995 19 500 17 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1700 988 17 200 18 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1600 1356 11 800 19 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 1490 1863 8000 20 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1300 915 14 200 21 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1260 1826 6900 22 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1220 1435 8500 23 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1020 1146 8900 24 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 880 1239 7100 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 760 974 7800 26 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 590 1073 5500 27 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 480 774 6200 28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 240 727 3300 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 240 480 5000 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 100 313 3200

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (возможности/цена) Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?

№ Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 1863 1490 8000 02 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1826 1260 6900 03 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1435 1220 8500 04 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1356 1600 11 800 05 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 1343 2350 17 500 06 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 1305 2950 22 600 07 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 1279 3670 28 700 08 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 1239 880 7100 09 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 1234 3270 26 500 10 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 1184 2570 21 700 11 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1146 1020 8900 12 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1146 2750 24 000 13 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 1111 2310 20 800 14 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1100 2740 24 900 15 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 1099 3680 33 500 16 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 1076 2690 25 000 17 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1075 4430 41 200 18 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 1073 590 5500 19 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 996 2340 23 500 20 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 995 1940 19 500 21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 991 5450 55 000 22 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 988 1700 17 200 23 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 974 760 7800 24 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 930 2510 27 000 25 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 915 1300 14 200 26 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 839 2810 33 500 27 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 774 480 6200 28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 727 240 3300 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 480 240 5000 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 313 100 3200

Комментарий к рейтингам: Продукты топового класса, вроде Radeon R9 Fury X/Fury/Nano/390/390X, GeForce GTX 1080/1080 Ti/1070, Titan X, следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности, разумеется, занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители. Как известно, из-за серьезного дефицита видеокарт AMD Radeon и Nvidia GeForce топового и даже среднего уровня (на которые возник огромный спрос из-за майнинга) цены на эти карты сильно выросли, а потому их рейтинг полезности в предыдущих выпусках обваливался. В настоящее время цены постепенно стали стабилизироваться и возвращаться к номинальному уровню, хотя «перехлесты» еще имеются. Группа ускорителей премиального класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности: Нет

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1080, 17 GeForce GTX 1080 Ti, 21

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 580, 6 Radeon R9 Fury X, 7 Radeon R9 Fury, 9 Radeon RX 570, 10 GeForce GTX 1060 6ГБ, 12

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1060 3ГБ, 5 Radeon R9 380X, 20 Radeon R9 380, 22 GeForce GTX 960 2ГБ, 25

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 560, 1 GeForce GTX 1050, 3 GeForce GTX 1050 Ti, 4 Radeon RX 550, 8 GeForce GTX 950, 11

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 460, 2 Radeon R7 250X, 18 GeForce GTX 750, 27 Radeon R7 240, 28 GeForce GT 740, 29

), места по Рейтингу полезности: Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).