Процессоры Intel Xeon E3-1200 v6 против Intel Core 7-го поколения

Новое семейство процессоров Intel Xeon E3-1200 v6 Без каких-либо громких анонсов компания Intel даже не представила, а просто запустила в продажу новое поколение процессоров семейства Intel Xeon E3-1200 v6, основанное на микроархитектуре с кодовым названием Kaby Lake. Эти процессоры позиционируются компанией как серверные (для однопроцессорных серверов), в настоящее время в семейство Intel Xeon E3-1200 v6 входит восемь моделей. Их краткие технические характеристики представлены в таблице. Реальные розничные цены, которые сильно отличаются от рекомендованных, взяты по прайсам из интернета на момент написания статьи. Модель Рекоменд. стоимость, $ Реальная стоимость, $ Кол-во ядер Кол-во потоков Базовая частота, ГГц Макс. частота, ГГц L3 кэш, МБ TDP, Вт Граф. ядро E3-1280 v6 612 760 4 8 3,9 4,2 8 72 — E3-1275 v6 339 420 4 8 3,8 4,2 8 73 P630 E3-1270 v6 328 420 4 8 3,8 4,2 8 72 — E3-1245 v6 284 417 4 8 3,7 4,1 8 73 P630 E3-1240 v6 272 350 4 8 3,7 4,1 8 72 — E3-1230 v6 250 338 4 8 3,5 3,9 8 72 — E3-1225 v6 213 266 4 4 3,3 3,7 8 73 P630 E3-1220 v6 192 248 4 4 3,0 3,5 8 72 — Все процессоры семейства Intel Xeon E3-1200 v6 являются четырехъядерными, и вообще большинство характеристик этих процессоров совпадает. В частности, все они имеют кэш L3 размером 8 МБ и двухканальный контроллер памяти, а максимальный размер поддерживаемой памяти составляет 64 ГБ. Поддерживается память DDR4 и DDR3 с ECC и без. Все процессоры семейства Intel Xeon E3-1200 v6 имеют встроенный контроллер PCI Express 3.0 на 16 линий, которые могут конфигурироваться в порты 1×16, 2×8 или 1×8+2×4. Естественно, процессоры семейства Intel Xeon поддерживают целый набор технологий, ориентированных на корпоративный сегмента рынка. Это Intel vPro, технология виртуализации и т. д. В общем, все то, что востребовано в серверах и рабочих станциях и бесполезно в домашних ПК. Все процессоры рассматриваемого семейства имеют разъем LGA1151, однако они, увы, несовместимы с чипсетами Intel 100-й и 200-й серий — для них нужны платы на чипсетах Intel C236 или С232. Несмотря на то, что процессоры Intel Xeon E3-1200 v6 позиционируются как серверные, компания Intel продвигает их и в сегмент домашних ПК, а ведущие производители материнских плат выпускают для этих процессоров игровые материнские платы. Однако пока попытки компании Intel нельзя назвать успешными: не покупают эти процессоры для домашних ПК, что, как нам кажется, вполне логично с точки зрения пользователей, которые привыкли к тому, что Xeon — это серверный процессор. Неискушенный пользователь просто не знает, что Xeon E3-1200 v6 и Intel Core 7-го поколения — это, по сути, одно и то же, отличие лишь в нюансах, которые не имеют значения для домашних ПК. Так что использование процессоров семейства Intel Xeon E3-1200 v6 в домашних ПК вполне возможно — вопрос лишь в том, насколько это оптимально. В сравнении с Intel Core 7-го поколения процессоры семейства Intel Xeon E3-1200 v6 не имеют «волшебной» серверной производительности, а стоят при этом немало. Можно ли с их помощью получить аналогичную производительность (при сопоставимых частотах), но по более низкой стоимости — это вопрос, на который мы и попытаемся ответить в данной статье. Что и с чем сравниваем Дабы наглядно продемонстрировать, как соотносится производительность процессоров Intel Xeon E3-1200 v6 с производительностью процессоров Intel Core 7-го поколения, мы проверили сравнительное тестирование двух топовых моделей семейства Intel Xeon E3-1200 v6 (E3-1280 v6 и E3-1275 v6 ) и пяти процессоров Intel Core (Kaby Lake). Краткие технические характеристики процессоров Intel Core 7-го поколения, которые участвовали в тестировании, приведены в таблице. Модель Рекоменд. стоимость, $ Реальная стоимость, $ Кол-во ядер Кол-во потоков Базовая частота, ГГц Макс. частота, ГГц L3 кэш, МБ TDP, Вт Граф. ядро Core i7-7700K 339-350 450 4 8 4,2 4,5 8 91 630 Core i7-7700 303-312 368 4 8 3,6 4,2 8 65 630 Core i5-7600K 242-243 306 4 4 3,8 4,2 6 91 630 Core i5-7400 182 220 4 4 3,0 3,5 6 65 630 Core i3-7350K 168-179 222 2 4 4,2 4,2 4 60 630 Для тестирования мы выбрали материнскую плату Gigabyte GA-X170-Extreme ECC на чипсете Intel C236, которая совместима со всеми участвующими в сравнении процессорами. Поскольку процессор Intel Xeon E3-1280 v6 не имеет встроенного графического ядра, при тестировании всех процессоров использовалась видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G. Стенд для тестирования имел следующую конфигурацию: Материнская плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC Чипсет Intel С236 Память 16 ГБ DDR4-2400 (двухканальный режим) Графическая подсистема Nvidia GeForce GTX 1070 Накопитель SSD Seagate ST480FN0021 (480 ГБ) Операционная система Windows 10 Pro (64-битная) Тестирование проводилось с применением нашего бенчмарка на основе реальных приложений iXBT Application Benchmark 2017. Однако при расчете интегральных результатов в качестве референсных мы использовали результаты процессора Intel Core i3-7350K, то есть все результаты нормируются относительно результатов процессора Intel Core i3-7350K. Напомним, что в нашем тестовом пакете iXBT Application Benchmark 2017 в качестве референсной системы используется настольный ПК на базе процессора Intel Core i7-6700K, но без дискретной видеокарты. Поскольку в данном случае мы используем видеокарту, было решено использовать иную референсную систему при подсчете интегральных результатов. Результаты тестирования Далее мы приводим результаты сравнительного тестирования процессоров, рассчитанные по 5 прогонам каждого теста. Напомним, что погрешность результата рассчитывается с доверительной вероятностью 95%. Логическая группа тестов Core i3-7350K Core i5-7400 Core i5-7600K Core i7-7700 Core i7-7700K Xeon E3-1275 v6 Xeon E3-1280 v6 Видеоконвертирование, баллы 100,0±0,3 124,2±0,3 149,0±0,3 192,4±0,5 205,1±1,0 192,7±0,5 189,7±0,5 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 204,4±0,8 167,2±0,7 139,2±0,6 106,0±0,5 98,0±0,5 106,0±0,5 106,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 201,0±0,3 159,3±0,3 132,8±0,1 104,7±0,3 99,7±0,8 104,4±0,3 107,6±0,3 Рендеринг, баллы 100,0±0,4 119,8±0,4 142,0±0,4 192,2±0,5 210,7±1,3 192,1±1,1 190,3±0,6 POV-Ray 3.7, с 270,5±0,4 119,8±0,4 167,0±0,3 139,6±0,3 128,2±0,3 139,6±0,1 142,3±0,1 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 493,8±1,6 452±3 352,4±1,9 256,0±0,5 232,3±1,4 255,6±1,1 255,4±1,4 Вlender 2.77a, с 423±5 393,3±1,8 331±6 222,4±1,6 203±4 223±4 225,5±1,6 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100,0±0,3 116,1±0,3 143,9±0,3 154,4±0,6 167,6±0,8 153,9±0,4 153,9±0,6 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 202,9±0,3 169,6±0,3 140,7±0,3 108,7±1,1 99,48±0,28 108,4±0,3 108,4±0,4 Magix Vegas Pro 13, с 641,2±1,6 509,8±2,5 425,3±1,0 355,8±1,6 325±4 356,0±1,5 354,6±2,4 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 237,4±1,0 208,3±1,0 173,7±0,4 183±4 173±4 187,7±1,9 188±3 Adobe After Effects CC 2015.3, с 1019±5 816,2±3,1 569,2±1,8 570,0±1,6 518,3±1,6 569,2±1,7 569,4±2,1 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 286,8±0,6 291,6±0,7 247,0±0,5 254,2±0,6 235,0±0,5 253,8±0,6 254,0±0,5 Обработка цифровых фотографий, баллы 100,0±0,9 81,6±0,7 90,1±1,1 138±4 147,5±2,0 136,2±2,6 137±3 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 512,9±0,5 1390±8 1321,9±4 457,7±1,8 423±4 457,7±0,8 459±3 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 292±7 235,2±2,2 213±7 192±7 181±6 197±9 192±11 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 468±6 395±9 341±6 306,0±0,6 285±6 308±8 307±10 Распознавание текста, баллы 100,0±0,1 103,5±0,3 124,6±0,3 207,7±1,1 228,9±2,1 207,7±1,6 206,1±1,2 Abbyy FineReader 12 Professional, с 922,5±0,4 891,5±2,4 740,3±0,7 444,1±2,4 403±4 444,2±3,4 447,5±2,5 Архивирование, баллы 100,0±0,4 104,4±0,5 115,3±0,1 171,0±0,8 180,3±1,1 171,0±0,7 172,5±0,8 WinRAR 5.40 СPU, с 158,7±0,6 151,9±0,7 137,59±0,15 92,8±0,4 88,0±0,6 92,8±0,4 92,0±0,4 Научные расчеты, баллы 100,0±0,7 129,3±0,8 147,5±2,0 158,9±2,2 172,4±0,9 161,8±1,0 160,7±0,6 LAMMPS 64-bit 20160516, с 729±6 581,1±2,0 497,5±0,7 400,6±0,5 371,0±1,3 401,3±2,7 402,9±0,9 NAMD 2.11, с 440,1±2,8 325,5±0,7 274,7±0,7 237±43 214,5±0,5 236,3±1,7 240,9±2,4 FFTW 3.3.5, мс 44,7±0,8 38,4±1,2 37,1±2,5 35,2±2,3 32,4±0,4 32,2±1,0 32,6±0,3 Mathworks Matlab 2016a, с 214±5 134,71±0,08 114,64±0,17 121,9±1,4 112,2±2,4 121,3±0,4 121,4±1,3 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 338,9±1,9 294,8±1,4 257,5±1,7 235,1±1,8 236,2±1,4 253,3±1,3 253,3±1,0 Скорость файловых операций, баллы 100,0±0,8 96,5±0,8 98,8±0,8 97,6±1,5 96,7±1,3 98,0±1,8 98,9±1,0 WinRAR 5.40 Storage, с 83,9±0,8 85,7±1,0 86,5±1,7 85,6±3,0 84,9±0,5 86±3 85,1±1,4 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,1±0,8 57,4±0,7 53,9±0,5 55,8±1,0 57,5±1,9 54,8±1,3 54,3±1,3 Скорость копирования данных, с 41,5±0,6 42,6±0,8 41,9±0,6 42,4±1,0 42,6±0,9 42,3±0,5 42,2±0,3 Интегральный результат CPU, баллы 100,0±0,2 110,2±0,2 128,7±0,4 171,9±0,9 185,6±0,5 172,0±0,6 171,5±0,6 Интегральный результат Storage, баллы 100,0±0,8 96,5±0,8 98,8±0,8 97,6±1,5 96,7±1,3 98,0±1,8 98,9±1,0 Интегральный результат производительности, баллы 100,0±0,3 105,9±0,3 118,9±0,4 145,1±0,8 152,6±0,7 145,3±0,8 145,4±0,6 Анализ результатов по приведенной таблице затруднителен, поэтому приведем также интегральные результаты тестирования на диаграммах для каждой логической группы тестов (за исключением результатов по скорости файловых операций, которые не зависят от производительности процессора).













Как видно из сравнения результатов тестирования, производительность процессоров Intel Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6, во-первых, практически одинаковая во всех тестах, а во-вторых, совпадает с производительностью процессора Intel Core i7-7700. Вообще, процессор Intel Xeon E3-1275 v6 — это то же самое, что и процессор Intel Core i7-7700, за исключением нюансов (типа поддержки памяти с ECC и технологии vPro), которые абсолютно не критичны для домашних ПК. Ну а процессор Xeon E3-1280 v6 — это то же самое, что и Xeon E3-1275 v6, но без графического ядра и с неадекватной стоимостью. Лидером в плане производительности является процессор Intel Core i7-7700K. Он опережает по интегральному показателю производительности на 8% процессоры Xeon E3-1275 v6, Xeon E3-1280 v6 и Core i7-7700 и на 86% процессор Core i3-7350K. Если рассмотреть результаты тестов по отдельным логическим группам, то здесь все ожидаемо. Самая низкая производительность — у процессора Core i3-7350K, затем идут в порядке возрастания производительности процессоры Core i5-7400 и Core i5-7600K, далее три процессора Xeon E3-1275 v6, Xeon E3-1280 v6 и Core i7-7700 с равной производительностью, и, как уже отмечалось, самая высокая производительность у процессора Core i7-7700K. Исключение составляет лишь логическая группа тестов «Обработка цифровых фотографий», где у процессоров Core i5-7400 и Core i5-7600K явный провал производительности, так что результаты процессора Core i3-7350K в данной группе тестов выше. Напомним, что группу «Обработка цифровых фотографий» составляют три теста на основе приложений Adobe Photoshop CС 2015.5, Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1 и PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118. Провал в производительности процессоров Core i5-7400 и Core i5-7600K наблюдается только в тесте на основе приложения Adobe Photoshop CС 2015.5. Вообще, неадекватно низкие результаты процессоров семейства Intel Core i5 в тесте на основе этого приложения мы наблюдали и ранее (в предыдущей версии нашего тестового пакета), но до этого мы лишь констатировали сей печальный факт. Теперь у нас появилась возможность выяснить, в чем именно заключается проблема с процессорами семейства Intel Core i5 при работе в приложении Adobe Photoshop CС 2015.5. Сравнивая результаты тестирования всех процессоров в Adobe Photoshop CС 2015.5, можно сделать вывод, что проблемой процессоров Core i5-7400 и Core i5-7600K не может быть их низкая тактовая частота или размер L3-кэша. Более того, дело тут и не в количестве физических ядер процессора (у процессора Core i3-7350K их меньше). В отличие от всех остальных процессоров (Core i3-7350K, Core i7-7700, Core i7-7700K, Xeon E3-1275 v6, Xeon E3-1280 v6), процессоры Core i5-7400 и Core i5-7600K не поддерживают технологию Hyper-Threading. То есть у них только четыре физических ядра и нет возможности выполнять одновременно два потока на одном ядре. В процессорах Core i7-7700, Core i7-7700K, Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6 — по четыре физических ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, то есть операционной системой эти процессоры видятся как восьмиядерные (имеют восемь логических ядер). У процессора Core i3-7350K всего два физических ядра, но с поддержкой Hyper-Threading, то есть четыре логических ядра. Тот факт, что процессоры Core i5-7400 и Core i5-7600K уступают в производительности процессорам Core i7-7700, Core i7-7700K, Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6 можно попытаться объяснить тем, что у них в два раза меньше ядер. Но почему тогда Core i5-7400 и Core i5-7600K уступают в производительности процессору Core i3-7350K, у которого всего два физических ядра и, соответственно, четыре логических? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы еще раз протестировали процессор Core i7-7700K в тесте на основе приложения Adobe Photoshop CС 2015.5, но при отключенной через BIOS технологии Hyper-Threading. Результат следующий: в обычном режиме (при использовании технологии Hyper-Threading) тестовое задание выполняется за 423 с, а при отключении технологии Hyper-Threading время выполнения теста возрастает до 1278 с, то есть увеличивается в три раза. Даже не в два, как можно было бы предположить (с огромным оптимизмом), а в три раза! Собственно, это и есть ответ на вопрос: приложение Adobe Photoshop CС 2015.5 просто очень «любит» технологию Hyper-Threading и оптимизировано под нее. Два физических ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading в данном случае более эффективны, чем четыре физических ядра без поддержки Hyper-Threading. То есть это тот редкий случай, когда одновременное выполнение двух потоков на одном физическом ядре эффективнее, чем распараллеливание этих потоков на два физических ядра. И именно отсутствие поддержки технологии Hyper-Threading в процессорах семейства Intel Core i5 является причиной их низкого результата в нашем тесте на основе приложения Adobe Photoshop CС 2015.5. Заключение Итак, давайте подведем итог. Мы протестировали два топовых процессора семейства Intel Xeon E3-1200 v6 и сравнили их с процессорами семейства Intel Core 7-го поколения. Выяснилось, что в плане производительности процессоры Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6 практически не отличаются друг от друга и соответствуют процессору Intel Core i7-7700. При этом рекомендованная (по данным сайта Intel) стоимость процессора Intel Core i7-7700 составляет $303-$312, а процессоры Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6 стоят $339 и $612 соответственно. Причем это лишь рекомендованные цены, а реальные розничные цены определяются еще и совестью продавца. К примеру, процессор Core i7-7700 реально купить за $368, процессор Xeon E3-1275 v6 — за $417, а Xeon E3-1280 — за $760. Как видим, даже с учетом ценовой накрутки, выгоднее купить процессор Core i7-7700 и получить абсолютно такую же производительность при меньшей стоимости. Для тех, кому недостаточно производительности процессора Core i7-7700 (им, соответственно, не будет хватать и процессоров Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6), есть процессор Core i7-7700K: даже в штатном режиме работы (без разгона) он обеспечивает на 8% более высокую производительность в сравнении с процессорами Core i7-7700, Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6. И стоит Core i7-7700K в розничной сети порядка $450. Он, конечно, немного дороже, чем Xeon E3-1275 v6, но у него и производительность выше (особенно с учетом разгонных возможностей). Мы протестировали только процессоры Xeon E3-1275 v6 и Xeon E3-1280 v6 и выяснили, что это аналоги процессора Core i7-7700. Но в семейство Intel Xeon E3-1200 v6 входят еще модели E3-1270 v6, E3-1245 v6, E3-1240 v6, E3-1230 v6, E3-1225 v6 и E3-1220 v6. Понятно, что процессор Xeon E3-1270 v6 — это то же самое, что и Xeon E3-1275 v6, но без графического ядра. Поэтому по производительности процессор Xeon E3-1270 v6 является более дорогим аналогом процессора Core i7-7700. Процессоры Xeon E3-1245 v6 и Xeon E3-1240 v6 тоже отличаются друг от друга только тем, что у модели Xeon E3-1245 v6 имеется графическое ядро. По производительности они одинаковы, причем их производительность чуть ниже, чем у процессора Core i7-7700, но выше, чем у топовой модели семейства Intel Core i5 (Core i5-7600K). Аналогично, модель Xeon E3-1230 v6 имеет производительность ниже, чем у Core i7-7700, но выше, чем у Core i5-7600K. Что касается моделей Xeon E3-1225 v6 и Xeon E3-1220 v6, то по производительности они являются аналогами процессоров семейства Intel Core i5. Причем для процессора Xeon E3-1220 v6 аналогом является модель Core i5-7400, а модель Xeon E3-1225 v6 ближе к процессору Core i5-7500. Как нам кажется, уж если говорить о расширении позиционирования процессоров семейства Intel Xeon E3-1200 v6, то стоит обратить внимание на модели Xeon E3-1245 v6, Xeon E3-1240 и Xeon E3-1230 v6. Более старшие модели Xeon E3-1280 v6, E3-1275 v6 и E3-1270 v6 не могут конкурировать с процессором Core i7-7700, поскольку при одинаковой производительности Core i7-7700 дешевле. А вот процессоры Xeon E3-1245 v6, Xeon E3-1240 и Xeon E3-1230 v6, можно сказать, дополняют семейство Intel Core i7 (Kaby Lake): это четырехъядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading, которые обеспечивают уровень производительности ниже, чем Core i7-7700, но выше, чем процессоры семейства Core i5, и попадают в ценовую нишу между Core i7-7700 и Core i5-7600K (во всяком случае, если ориентироваться на рекомендованные цены). Уж больно куцым получилось новое семейство Core i7: фактически, в нем всего две модели (есть еще Core i7-7700T, но она из другой оперы), и выбирать-то не из чего. А вот если формально дополнить семейство Core i7 моделями Xeon E3-1245 v6, Xeon E3-1240 и Xeon E3-1230 v6, то картина станет куда более привлекательной. В то же время, дополнять семейство Core i5 моделями Xeon E3-1225 v6 и Xeon E3-1220 смысла нет: в семействе Core i5 есть аналогичные по производительности, но более дешевые модели. Итак, если речь идет о серверном сегменте рынка (однопроцессорные серверы), где требуется память с ECC, то альтернативы процессорам Intel Xeon E3-1200 v6 просто нет. Есть, кстати, и домашние пользователи, которые считают, что память с ECC — это как манна небесная, и только такая память в состоянии обеспечить корректную работу приложений. Что ж, пусть и дальше так думают; пытаться разубедить их — напрасная трата времени. Если же речь идет о производительных домашних ПК, то семейство Intel Core i7 можно расширить моделью Xeon E3-1245 v6 с графическим ядром и моделями Xeon E3-1240 и Xeon E3-1230 v6 без графического ядра.





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+