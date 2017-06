Материнская плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC на серверном чипсете Intel C236

В этой статье мы рассмотрим материнскую плату Gigabyte GA-X170-Extreme ECC. Сразу отметим, что название платы довольно странное и вводит в заблуждение. Казалось бы, судя по названию, она должна быть основана на чипсете Intel Z170, но на самом деле в основе платы лежит чипсет Intel C236. Вообще, все платы семейства Gigabyte на чипсетах Intel C236/C232, которые ориентированы на использование процессоров Intel Xeon E3, имеют довольно странную маркировку. Если в названии фигурирует X170, то плата основана на чипсете Intel C236, а если X150, то плата основана на чипсете Intel C232. Собственно, почему мы решили сделать обзор этой отнюдь не новой платы? Недавно, без громких анонсов, компания Intel даже не представила, а просто выпустила в продажу процессоры Intel Xeon E3 v6 (Kaby Lake). Но если для десктопных вариантов процессоров Kaby Lake было анонсировано и новое семейство чипсетов Intel 200-й серии, то процессоры Intel Xeon E3 v6, увы, остались без новых чипсетов. Платы на чипсетах Intel 200-й серии не поддерживают процессоры Intel Xeon E3 v6, и единственной возможной платформой для новых процессоров Xeon являются платы на немного устаревших чипсетах Intel C236/C232. Конечно, в сравнении с Intel Z270/Q270 возможности чипсета Intel C236 выглядят скромно. И тот факт, что новые процессоры Xeon E3 v6 остались без новых чипсетов, вызывает недоумение: по всей видимости, компания Intel не проявляет особой заинтересованности в продвижении этих процессоров на рынок. Впрочем, не будем отвлекаться от темы. Тот факт, что для новых процессоров Intel Xeon E3 v6 нет новых чипсетов, лишь продлевает жизнь платам на чипсетах Intel C236/C232. А потому вернемся к плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC, основанной как раз на чипсете Intel C236. Вообще, Gigabyte GA-X170-Extreme ECC имеет довольно оригинальное позиционирование. Казалось бы, раз это плата на чипсете Intel C236, она ориентирована на применение процессоров Intel Xeon E3-1200 v5/v6 (хотя, конечно, поддерживает и процессоры Intel Core 6-го и 7-го поколений), и значит, должна позиционироваться в серверный сегмент рынка. Но нет. Плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC позиционируется как игровое решение, о чем красноречиво свидетельствует надпись G1 Gaming. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Gigabyte GA-X170-Extreme ECC приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Xeon E3-1200 v5/v6, Intel Core (Skylake, Kaby Lake) Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel C236 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ, небуферизованная память) Аудиоподсистема Creative Sound Core 3D Сетевой контроллер Intel I219LM

Killer E2400 Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе x16)

3 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 (PCIe 3.0 x4 и SATA) SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с (включая шесть портов от трех разъемов SATA Express)

3 × SATA Express USB-порты 9 × USB 3.0 (чипсет)

4 × USB 2.0 (чипсет)

2 × USB 3.1 (Intel Thunderbolt 3.0) Разъемы на задней панели 1 × HDMI 2.0

1 × DisplayPort 1.2

5 × USB 3.0

1 × USB 3.1 (Type A)

1 × USB 3.1 (Type c)

2 × RJ-45

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек

1 × PS/2 Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с (включая шесть портов трех разъемов SATA Express)

3 × SATA Express

2 × M.2

5 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0 Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-13718642 Розничные предложения L-13718642-10 Форм-фактор Плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять стандартных отверстий.

Чипсет и процессорный разъем Плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC основана на чипсете Intel С236 и поддерживает процессоры Intel Core 6-го и 7-го поколений, процессоры Intel Xeon E3-1200 v5/v6, а также процессоры серий Pentium G4000 и Celeron G3000 с разъемом LGA1151.

Память Для установки модулей памяти на плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC предусмотрено четыре DIMM-слота, что позволяет устанавливать по два DDR4-модуля на каждый из двух каналов памяти с максимальным объемом до 64 ГБ (при использовании 16-гигабайтных модулей). Поддерживается только небуферизованная память с ECC и без ECC (поддержка памяти с ECC — только для процессоров Intel Xeon). Отметим также, что плата поддерживает память с XMP-профилями. Слоты расширения, разъемы M.2 Для установки видеокарт и плат расширения на материнской плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC предусмотрено три слота с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 (PCIe 3.0 x16) и три слота PCI Express 3.0 x1. Из трех слотов с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 первые два (если считать от процессорного разъема) реализованы на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0, а третий слот реализован на базе 4 чипсетных линий PCIe 3.0, то есть это слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express x16. Работа последнего слота (PCI Express 3.0 x4) никак не связана с работой первых двух. Первые два слота с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 (на базе процессорных линий) работают следующим образом. Первый (если считать от процессорного разъема) слот c форм-фактором PCI Express 3.0 x16 переключаемый и может работать на скорости x16 или x8. Второй слот c форм-фактором PCI Express 3.0 x16 всегда работает только на скорости x8 (фактически, это слот PCI Express 3.0 x8). Соответственно, для этих двух слотов реализованы следующие два режима работы: x16/— и x8/x8. То есть если используется только первый слот, то он будет работать в режиме x16. Если используются первый и второй слоты, то они будут работать на скорости x8. Для переключения режимов работы слотов PCIe 3.0 x16 применяются мультиплексоры/демультиплексоры ASMedia ASM1480 линий PCI Express 3.0. Естественно, при установке нескольких дискретных видеокарт на плате поддерживаются технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireХ. Технология Nvidia SLI поддерживается только для двух видеокарт (симметричный режим x8/x8), а технология AMD CrossFireХ поддерживается для двух (x8/x8) и трех (x8/x4/x4) видеокарт. В случае трех видеокарт AMD используется также чипсетный слот PCI Express 3.0 x4. Три слота PCI Express 3.0 x1 реализованы через чипсет. Кроме того, на плате есть два разъема M.2, которые позволяют устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280. Эти разъемы поддерживают накопители PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с, а для реализации каждого разъема используется четыре чипсетных порта PCIe 3.0 и один порт SATA 6 Гбит/с. Видеоразъемы В варианте процессоров с графическим ядром для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DisplayPort 1.2 (4096×2300@60 Гц) и HDMI 2.0 (4096×2160@60 Гц). Видеовыход HDMI 2.0 реализован через контроллер MegaChips MCDP2800. SATA-порты и разъемы SATA Express Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с и три разъема SATA Express. Шесть портов SATA 6 Гбит/с и три разъема SATA Express реализованы на базе интегрированного в чипсет SATA-контроллера и поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5 и 10. Напомним также, что для реализации разъема SATA Express кроме двух чипсетных портов SATA 6 Гбит/с задействуется еще и два чипсетных порта PCIe 3.0. Еще два отдельных порта SATA 6 Гбит/с реализованы через SATA-контроллер ASMedia ASM1061. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено 9 портов USB 3.0, 4 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.1. Все порты USB 2.0 и пять портов USB 3.0 реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel C236 контроллера. Еще четыре порта USB 3.0 реализованы через хаб NEC D720210. Пять портов USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения четырех портов USB 3.0, реализованных через хаб NEC D720210, а также четырех портов USB 2.0 на плате имеется два разъема USB 2.0 и два разъема USB 3.0 (по два порта на разъем). Два порта USB 3.1 реализованы на базе контроллера Thunderbolt 3.0 (Intel Alpine Ridge). Один порт имеет стандартный разъем Type-A, а другой — симметричный разъем Type-C. Сетевой интерфейс Для подключения к сегменту локальной сети на плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC есть гигабитный интерфейс на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel i219LM (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет), а также гигабитный интерфейс на базе сетевого контроллера Killer E2400. Как это работает Напомним, что чипсет Intel C236 имеет 26 HSIO-портов, из которых 6 портов строго закреплены за портами USB 3.0, еще 8 портов строго закреплены за портами PCIe 3.0, а остальные порты конфигурируемы, то есть могут быть портами USB 3.0 или PCIe 3.0 либо портами SATA или PCIe 3.0. Всего может быть до 20 портов PCIe 3.0, до 10 портов USB 3.0 и до 8 портов SATA 6 Гбит/с. Теперь посмотрим, как реализованы возможности чипсета Intel С236 на плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC. Итак, на плате имеется слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express 3.0 x16 (остальные слоты PCI Express 3.0 x16 мы не считаем, поскольку они реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0), три слота PCI Express 3.0 x1, два разъема M.2 (PCIe 3.0 x4 и SATA), три разъема SATA Express, два сетевых контроллера, SATA-контроллер и контроллер USB 3.1. Все это в совокупности требует 25 портов PCIe 3.0. Кроме того, задействовано шесть портов USB 3.0 и реализовано шесть чипсетных портов SATA 6 Гбит/с. Понятно, что при таком количестве различных контроллеров, слотов, разъемов и портов что-то с чем-то должно разделяться. Прежде всего, слот PCI Express 3.0 x4 разделяется с одним из разъемов M.2 (этот разъем маркируется на плате как M2H_32G) по линиям PCIe 3.0. То есть если задействуется слот PCI Express 3.0 x4, то разъем M.2 будет недоступен в режиме PCIe. Одного лишь разделения слота PCI Express 3.0 x4 с разъемом M.2 будет явно недостаточно. В руководстве пользователя приводится большая таблица, включающая неочевидное разделение двух разъемов M.2 с SATA-портами и разъемами SATA Express, причем отдельно для режима AHCI и для режима RAID. Разобраться в этой таблице очень непросто, и еще сложнее понять, как это может быть реализовано. Схема разделения очень сложная, и нарисовать ее, дабы сразу было понятно что и с чем разделяется, мы не смогли. Поэтому приведем лишь таблицу разделения портов из руководства пользователя. С учетом указанных разделений HSIO-портов чипсета Intel C236 будет достаточно для реализации всех портов, слотов и разъемов на плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC. Но еще раз отметим, что наличие большого количества портов, слотов и разъемов в данном случае не означает, что все это может работать одновременно. В чипсете Intel C236 всего лишь 26 HSIO-портов. Если бы это был чипсет Intel Z270, где 30 HSIO-портов, то реализовать такое количество слотов, портов и разъемов было бы проще. А в варианте чипсета Intel C236 приходится использовать очень сложные схемы разделения. Компания Gigabyte осталась единственной, продолжающей устанавливать разъемы SATA Express на свои платы, хотя, по большому счету, разъем уже «умер». И если бы не три разъема SATA Express, то в данном случае все можно было бы реализовать значительно проще (без сложных схем разделения). Дополнительные особенности Поскольку плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC позиционируется как игровое решение, не обошлось и без различных дополнительных особенностей. Прежде всего имеются индикатор POST-кодов, кнопка включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS. Кроме того, есть две стандартные для игровых плат Gigabyte кнопки Eco и OC. Кнопка Eco активизирует режим энергосбережения (снижает энергопотребление в зависимости от уровня загрузки процессора), а кнопка OC предназначена для автоматического разгона системы путем изменения коэффициента умножения. Наличие кнопки OC на плате с чипсетом, который не поддерживает разгон — это очень сильно. Кому могло прийти такое в голову — остается только догадываться. Кстати, в инструкции пользователя про кнопки Eco и OC не сказано ни слова, а на схеме платы, которая имеется в инструкции, их вообще нет. Собственно, вот это вполне логично. Какой смысл писать о том, что не может работать в принципе. Вообще, по опыту работы с платами Gigabyte, для работы кнопок Eco и OC необходимо дополнительно установить утилиту EasyTune, причем вместо того, чтобы нажимать кнопки на плате, можно воспользоваться кнопками в утилите. Но в разделе ПО для данной платы утилиты EasyTune нет, а без нее кнопки Eco и OC неработоспособны. Мы попробовали установить утилиту EasyTune от платы на чипсете Intel Z270, но она не смогла распознать нашу систему и оказалась несовместима с платой Gigabyte GA-X170-Extreme ECC. В принципе, утилита EasyTune от платы на чипсете Intel Z170 здесь устанавливается, но не интегрируется в App Center, который выполняет функцию контейнера для фирменных утилит Gigabyte. Ее можно запустить и отдельно, то есть не через App Center, но это тоже почти ничего не дает, поскольку большинство функций в этой утилите остаются недоступными. Одним словом, у платы Gigabyte GA-X170-Extreme ECC не работает ни кнопка OC, ни кнопка Eco, причем мы проверили это на процессорах Intel Xeon E3-1280 v6 и Intel Core i7-7700K. Будем считать, что эти кнопки на плате просто для украшения. Впрочем, даже если бы они работали, толку от них мало. Мы уже оценивали эффективность Eco-режима и пришли к выводу, что эффективности тут нет никакой. Речь идет об увеличении энергоэффективности на единицы процентов, что абсолютно несущественно. Есть на плате GA-X170-Extreme ECC и традиционный для Gigabyte переключатель Audio Gain Control Switch, который предназначен для задания коэффициента усиления (2,5x или 6x) аудиотракта при подключении наушников или динамиков. На плате имеется две микросхемы BIOS, и для настройки их работы предусмотрено два переключателя. Один переключатель (BIOS_SW) предназначен для выбора микросхемы BIOS (main или backup) c которой производится загрузка системы. Второй переключатель (SB) позволяет запретить или разрешить использование двух микросхем BIOS. Не обошлось на плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC и без реализации RGB-подсветки. В данном случае она самая примитивная, но все же имеется. Подсвечивается лишь зона аудиотракта с обратной стороны платы, а в настройках UEFI BIOS можно задавать цвет подсветки (вариантов выбора цвета не так много) и тип свечения. Система питания Как и большинство плат, модель Gigabyte GA-X170-Extreme ECC имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора на плате является 11-канальным и основан на 7-фазном (4+3) PWM-контроллере Intersil 95856. Система охлаждения Система охлаждения платы Gigabyte GA-X170-Extreme ECC включает в себя два радиатора. Один радиатор состоит из двух частей, связанных тепловыми трубками и устанавливается по двум смежным сторонам процессорного разъема. Этот радиатор охлаждает MOSFET-транзисторы регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор закрывает чипсет Intel C236.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два из них предназначены для подключения вентиляторов кулера процессора. Скоростной режим работы всех подключенных к плате вентиляторов настраивается через UEFI BIOS. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Gigabyte GA-X170-Extreme ECC основана на специализированном звуковом процессоре Creative SoundCore3D (Creative CA0132) в сочетании со встроенным усилителем для наушников и операционным усилителем, причем последний можно поменять. На плате установлен операционный усилитель TI BurrBrown OPA2134, который, как утверждается в презентационных материалах Gigabyte, является универсальным и подходит для воспроизведения любой музыки. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,05 −0,11 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −65,4 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 65,7 Посредственно Гармонические искажения, % 0,041 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −61,5 Плохо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,100 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −62,0 Посредственно Интермодуляции на 10 кГц, % 0,123 Посредственно Общая оценка Хорошо UEFI BIOS Что касается UEFI BIOS на плате Gigabyte GA-X170-Extreme ECC, то тут нет ничего интересного. Напомним, что платы на базе чипсета Intel C236 не поддерживают возможность разгона процессора, однако на вкладке M.I.T. все равно имеется целый набор опций для разгона. Единственное, что в данном случае можно сделать — это установить коэффициент умножения ядер процессора, равный максимальному значению, предусмотренному режимом Turbo Boost. При попытке установить большее значение коэффициента умножения он сбрасывается. Кроме того, есть возможность изменить частоту BCLK, настроить режим Turbo Boost и т. д. Есть возможность разгона памяти, то есть можно менять коэффициент умножения для памяти. Однако это ничего не дает, и при установке частоты памяти выше 2133 МГц система не стартует. То есть в UEFI BIOS платы Gigabyte GA-X170-Extreme ECC вроде как предусмотрены возможности для разгона, но на самом деле это лишь иллюзия. В реальности ничего разогнать нельзя. Выводы Плата Gigabyte GA-X170-Extreme ECC довольно специфическая и даже странная. Странное здесь и название, и позиционирование. Почему эта плата позиционируется как игровая, для нас так и осталось загадкой. По-хорошему, ее имеет смысл покупать только для процессоров семейства Intel Xeon E3-1200 v5/v6. Для процессоров семейства Intel Core 6-го или 7-го поколения эта плата не лучший выбор. В сочетании с процессорами K-серии она вообще не имеет смысла, поскольку не позволяет разгонять процессоры. И даже для обычных процессоров Intel Core (не K-серии) целесообразней, на наш взгляд, использовать платы на чипсетах Intel 200-й серии. Плата избыточна, причем неоправданно. На ней есть три разъема SATA Express, которые практически невостребованы у пользователей. Если бы они были, что называется, до кучи, то проблем бы не было. Но их наличие требует использования сложной схемы разделения между портами, слотами и разъемами, поскольку на всё ресурсов чипсета Intel C236 просто не хватает. А вот если вы хотите использовать процессоры семейства Intel Xeon E3-1200 v5/v6, то тут ситуация ровно обратная. Мы не утверждаем, что Gigabyte GA-X170-Extreme ECC является наилучшим выбором для этих процессоров, однако плат на чипсете Intel С236 на рынке не так много, а Gigabyte GA-X170-Extreme ECC реально продается. Разброс цен в немногочисленных магазинах, продающих эту плату, очень велик, можно ориентироваться на сумму порядка 16 тысяч рублей. Забегая вперед, отметим, что в скором будущем мы протестируем на данной плате несколько новых процессоров серии Intel Xeon E3-1200 v6 и сравним их с процессорами Intel Core 7-го поколения.

Плата предоставлена на тестирование производителем





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+