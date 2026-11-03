Видеокарты GeForce RTX 50 снова подорожают. На величину вплоть до 495 долларов

Похоже, стоит готовиться к очередной волне заметного удорожания видеокарт GeForce RTX 50. Сообщается, что некоторые компании уже объявили о новых ценах на ноябрь, а другие готовятся.

В частности, новые цены уже назвала Colorful, а Galax, принадлежащая Palit, тоже готовится к повышению. Видимо, как и сама Palit вместе с Gainward.

Сильнее всего ожидаемо подорожают и без того самые дорогие карты. Сообщается об RTX 5080 и, что странно, RTX 5090D V2, но неясно, продаются ли сейчас последние вообще. Так или иначе, последняя подорожает сразу на 330-495 долларов, а RTX 5080 станет дороже на 375-420 долларов.

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RTX 5070 Ti станет дороже на 150 долларов, и на этом фоне в два-три раза большее подорожание RTX 5080 с тем же объёмом памяти выглядит крайне странно. Также на 90-135 долларов подорожает RTX 5070, RTX 5060 Ti 16GB станет дороже а 37-60 долларов, что уже неожиданно мало, а RTX 5060 Ti 8GB и RTX 5060 станут дороже а 15-22 и 22-30 долларов соответственно.