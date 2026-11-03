Microsoft сдержала обещание и ускорила работу Windows 11 на ПК с 8 ГБ ОЗУ на величину до 40% ⁠ 3

Компания Microsoft, как и обещала, пытается улучшить работу Windows 11 на ПК с 8 ГБ памяти. В текущих реалиях это более чем актуально.

Microsoft анонсировала ряд соответствующих оптимизаций Windows 11. По данным из пресс-релиза, последние обновления повышают скорость отклика системы до 20%, а производительность в многозадачном режиме, согласно внутренним тестам, увеличилась до 40%.

Конкретно тут стоит остановиться подробнее, ибо считать можно по-разному. Сама компания в документе уточняет, что проводила тесты на ноутбуке HP OmniBook 3 8 ГБ с 8 ГБ оперативной памяти и 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus, сравнивая Windows 11 26200.7623 и 26200.9445. Новая версия прошла тест на 40% быстрее, а сам тест включал открытие 20 вкладок браузера Edge, воспроизведение видео в формате 4K и одновременную работу с большими документами Office, Outlook и проводником. Сценарий в целом неплохой, но в любом случае прирост на 40% достоен внимания. Осталось дождаться сторонних тестов.

Что касается остального, Microsoft скорректировала процессы сжатия данных, их перемещения на носитель или восстановления в системную память. Компания утверждает, что теперь Windows может хранить больше (на величину до 2 ГБ) активных данных в оперативной памяти вместо переноса их на более медленный носитель.

Благодаря изменению приоритетов работы системы, открытие меню «Пуск», «Параметров», «Проводника» и других элементов интерфейса теперь происходит до 20% быстрее по сравнению со сборками января 2026 года. Также оптимизация приложений Windows, Edge и Microsoft 365 снижает рост объема используемой оперативной памяти на величину до 900 МБ во время многозадачных тестов.