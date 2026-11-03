xAI Илона Маска запитала свой дата-центр от восьми реактивных двигателей, снятых с самолетов Boeing

Экологам такое не понравилось

Компания xAI Илона Маска использует восемь переоборудованных авиационных турбин для электроснабжения своего дата-центра в штате Миссисипи. Каждая установка способна вырабатывать до 50 МВт — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 15 тысяч домов. Однако применение бывших авиационных двигателей вызвало вопросы у экологов: они опасаются, что выбросы могут негативно повлиять на окружающую среду и здоровье местных жителей.

xAI Илона Маска запитала свой дата-центр от восьми реактивных двигателей, снятых с самолетов Boeing
Источник изображения: ИИ Gemini

Как сообщает The New York Times, установки получили необходимые разрешения на уровне штата. При этом выданные разрешения допускают увеличение предельного уровня выбросов летучих органических соединений на 25%. Вместе с угарным газом эти вещества могут загрязнять воздух. Южный центр экологического права (Southern Environmental Law Center) уже оспорил решение властей Миссисипи, разрешивших использовать турбины на объекте xAI. Экологи утверждают, что компания не предоставила достаточных гарантий соблюдения нормативов по отдельным загрязнителям, включая формальдегид, а также занижает прогнозируемые объёмы выбросов от источников энергоснабжения дата-центра.

Это не первый конфликт xAI с экологическими организациями. Ранее та же группа подала иск из-за использования компанией газовых генераторов без необходимых разрешений. Они работали в районе с населением более 100 тысяч человек. Теперь экологов беспокоит, что переход на авиационные турбины не решит проблему загрязнения, а лишь изменит её источник.

Установки для xAI переоборудует компания ProEnergy из Миссури. Она использует списанные турбины General Electric, которые обычно устанавливаются на самолётах Boeing, и адаптирует их для выработки электроэнергии. ProEnergy обратила внимание на этот рынок из-за растущего спроса со стороны дата-центров: традиционные энергокомпании не всегда успевают расширять инфраструктуру с той же скоростью. Одна турбина способна выдавать до 50 МВт мощности.

Проблема нехватки электричества становится всё серьёзнее для американских дата-центров. Согласно прогнозу, опубликованному в июле 2026 года, к 2035 году на них может приходиться 20% всего энергопотребления США. Это на 83% больше, чем предполагалось в аналогичном прогнозе всего семью месяцами ранее. При этом уже в апреле сообщалось, что половина проектов строительства дата-центров была отменена или отложена, в том числе из-за недостатка доступной электроэнергии.

Для xAI вопрос особенно важен: в августе Маск заявил, что компания намерена увеличить мощности своих дата-центров в семь раз к концу 2027 года. Задержки с подключением к электросетям и экологические споры могут осложнить реализацию этих планов.

Сети и серверыBoeingxAIИсточники:The New York TimesToms Hardware

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