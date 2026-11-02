Производители видеокарт советуют дистрибьюторам сосредоточиться на старых видеокартах GeForce RTX 30

Запасы RTX 50 на исходе

Ситуация на рынке видеокарт становится настолько плохой, что, как сообщает WCCF Tech, некоторые производители видеокарт рекомендуют дистрибьюторам больше сосредотачиваться на видеокартах более старых поколений.

В частности, речь идёт о линейке GeForce RTX 30 и картах Radeon. При этом, напомним, из RTX 30 на рынок полноценно вернули лишь RTX 3050 и RTX 3060, а среди старых карт AMD на глобальном рынке сохранилась лишь RX 7600, которая играет в том же классе. Что касается карт RTX 50, у некоторых производителей, как сообщается, почти не осталось запасов. Впрочем, в приведённой источником цитате не уточнено, что у AMD тоже имеются в виду старые карты. Возможно, речь об актуальных RX 9000, которые пока что подорожали не так сильно, как RTX 50, хотя очередное повышение цен уже не за горами.

Производители видеокарт советуют дистрибьюторам сосредоточиться на старых видеокартах GeForce RTX 30
Источник изображения: Videocardz

Напомним, свежая статистика Steam показывает, что RTX 3060 снова вернула себе лидерство. Учитывая вышеуказанное, не исключено, что карта может остаться самой популярной в Steam ещё очень долго, хотя на продающиеся сейчас карты цены, конечно, невероятно завышены.

ВидеокартыNvidiaAMDИсточники:WCCF TechWeixin

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