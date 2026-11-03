CrowdStrike представила «аварийный выключатель» для ИИ-агентов

Новая функция Falcon Guardian позволяет принудительно завершить работу вышедшего из-под контроля агента, запретить его повторный запуск и отключить от корпоративной сети

Компания CrowdStrike представила AI Kill Switch — механизм экстренной остановки ИИ-агентов в корпоративной среде. Он встроен в платформу Falcon Guardian и позволяет специалистам по информационной безопасности завершить работу агента непосредственно на устройстве, запретить его повторный запуск и лишить доступа к корпоративной сети. Функция доступна с 3 ноября.

Поводом для такой разработки становятся риски, связанные с автономностью ИИ-агентов. В отличие от обычных чат-ботов, они могут получать системные права, работать с корпоративными устройствами, облачными сервисами и приложениями, самостоятельно выполнять последовательности действий. При этом агент способен выйти за пределы поставленной задачи и совершить действия, на которые ему не давали разрешения, даже если никакой внешней атаки не происходит.

CrowdStrike представила «аварийный выключатель» для ИИ-агентов
Источник изображения: Grok Imagine

AI Kill Switch предусматривает три уровня вмешательства. Первый — остановка работающего агента: сейчас механизм действует на уровне шлюза, а позднее должен получить возможность завершать процессы непосредственно на конечных устройствах. Второй — блокировка повторного запуска на выбранном компьютере или группе устройств с помощью политик Falcon Guardian. Третий — отключение агента от корпоративной сети.

Запустить процедуру может только уполномоченный администратор, а все действия фиксируются в журнале аудита. Механизм использует данные, которые уже собирает сенсор Falcon: какие инструкции получает агент, с кем обменивается данными и какие команды выполняет. Это позволяет службе безопасности не только обнаруживать отклонения в поведении, но и вмешиваться в работу агента.

AI Kill Switch стал дополнением к Falcon Guardian, которая обнаруживает работающих в корпоративной инфраструктуре ИИ-агентов, контролирует допустимые для них действия и выявляет атаки на них. В CrowdStrike рассчитывают, что возможность принудительно остановить агента позволит компаниям шире внедрять такие системы, сохраняя контроль за их действиями.

Искусственный интеллектКибербезопасностьИИ-агентыИсточники:CrowdStrike

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Маск признал, что Grok обходится дороже, чем приносит денегСледующая публикация: Миллионы ТВ под контролем: Google раскрыла тайный бэкдор в Android-приставках
Главное
Все новости
27 минут назадРоверы Яндекса разогнались благодаря ИИ: скорость выросла почти в полтора раза
40 минут назад3Ракета с добрыми словами: тысячи пожеланий россиян отправят на МКС
51 минуту назад2Звук и «Алиса» за 78 тысяч: Яндекс и Bork выпустили премиальную умную колонку
56 минут назад450 ИИ-агентов попытались построить цивилизацию в Minecraft, но увязли в бюрократии
12:461Миллионы ТВ под контролем: Google раскрыла тайный бэкдор в Android-приставках
12:389Маск признал, что Grok обходится дороже, чем приносит денег
12:35MacBook с пробегом в цене: восстановленные ноутбуки захватили внимание россиян
12:24Кто лучше ловит в ТЦ: назван лидер среди мобильных операторов в Москве и Подмосковье
12:23В этом Samsung Galaxy A58 значительно превзойдёт даже Galaxy S27: недорогой смартфон получит быструю зарядку
12:12Танк, золото и бесплатная игра: «Ростелеком» запустил подписку для геймеров
12:084Nvidia может поручиться за долги строителя дата-центра Anthropic на десятки миллиардов долларов
11:582Суд разрешил продолжить иск против xAI из-за 35 газовых турбин дата-центра Colossus
11:503Marvell покупает Lumentum за $115 млрд — это одна из крупнейших сделок в истории IT
11:451Ёмкость 9000 кВт·ч, ресурс 25 лет и масса 71 т. Представлен гигантский «внешний аккумулятор» CATL
11:4112Skynet уже близко? Anthropic предупредила, что близка к созданию саморазвивающегося ИИ
11:39OpenAI наняла бывшего министра армии США для работы над национальной безопасностью
11:2819«Он думает, что я идиот, но я знаю, что идиот — это он». Ryanair отклонила предложение Маска о Starlink
11:28Оживить фото и заставить говорить: Сбер открыл доступ к Kandinsky Avatar
11:115Кварцевый ответ импорту: «Росэл» расширяет выпуск компонентов для российской электроники
11:10630 000 мА·ч с ресурсом 8 лет и 140 Вт мощности: электростанция Jackery Explorer 100D помещается на ладони
Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили11:0120Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили Производство в Есипове планируют запустить в первом квартале 2027
10:54ПК с 12/512 ГБ на ладони за 400 долларов. Представлен Teclast N30 Pro
10:49Старенький Xiaomi превратили в iPhone. На Redmi K20 Pro запустили iOS 16.5
10:3511Максимум со времён Чернобыля. В мире строят 79 атомных реакторов на фоне бума ИИ
10:23«Как редактирование генов для нейронных сетей»: GPT-6 Astra исправила нейросеть Qwen, что противоречило его математическим возможностям
10:181Следующее поколение DeepSeek будут обучать на китайских ускорителях Huawei Ascend
10:11Три камеры по 50 Мп, полутвёрдотельная батарея на 7000 мА•ч, 120 Гц и защита IP69. Vivo V80 FE рассекречен на официальном сайте
09:559Смартфоны с батареями 10 000 мАч — вчерашний день. Китайский производитель готовит смартфон с батареей 15 000 мАч — возможно, это новый Honor Power
09:4316Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320: первый серийный МС-21-310 вернулся в Иркутск — в самолет установят салон и доработают (если потребуется)
09:421Фанаты воскресили отменённую Portal: приквел F-Stop стал играбельным спустя почти 20 лет
«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане09:4124«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане Илон Маск опубликовал короткую фразу: «Starlink спасает жизни»
09:331В Китае появилась твердотельная батарея, которая обеспечивает запас хода 1000 км, выдерживает температуру до 204°C и более 1200 циклов зарядки/разрядки