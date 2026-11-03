Миллионы ТВ под контролем: Google раскрыла тайный бэкдор в Android-приставках

Компания Google выявила вредоносную программу, которая превратила более 1,3 млн ТВ-приставок на базе Android в ботнет. По данным компании, к заражению устройств причастен китайский производитель Videostrong Technology, намеренно встроивший в прошивки скрытый механизм удалённого доступа.

Вредоносный код обнаружили в устройствах разных моделей и брендов, выпускавшихся на протяжении нескольких лет. Помимо Android TV-приставок, заражению подверглись некоторые устройства интернета вещей, включая оборудование для телемедицины, караоке-системы и цифровые рекламные панели.

После первого запуска техники программа связывалась с управляющими серверами и загружала дополнительные модули без ведома владельцев. С их помощью злоумышленники накручивали просмотры рекламы, похищали данные и использовали домашние интернет-подключения в качестве узлов прокси-сетей. Доступ к заражённым устройствам также продавался другим киберпреступникам.

Google совместно с партнёрами нарушила работу инфраструктуры ботнета и связанных с ним управляющих серверов. Компания разорвала отношения с Videostrong и запретила производителю выпускать сертифицированные Android-устройства и поставлять для них программное обеспечение. Кроме того, Google намерена усилить проверки прошивок, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.