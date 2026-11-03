Маск признал, что Grok обходится дороже, чем приносит денег

По данным публикации, у Grok около 800 000 платных подписчиков, но подписочная выручка пока не покрывает расходы на обслуживание сервиса

Илон Маск заявил, что эксплуатация Grok становится финансово неустойчивой: расходы на работу чат-бота превышают доходы, которые он приносит. Комментарий появился после жалоб пользователей X на то, что они стали быстрее достигать лимитов запросов.

Один из пользователей предложил сбросить ограничения из-за возросшего потребления ресурсов, однако Маск не пообещал ни этого, ни дополнительного доступа для подписчиков.

Маск признал, что Grok обходится дороже, чем приносит денег
Источник изображения: Grok Imagine

Работа Grok требует значительных вычислительных мощностей, инфраструктуры дата-центров и электроэнергии. Чем больше пользователей обращаются к чат-боту и чем сложнее их запросы, тем выше нагрузка и расходы на обслуживание. По оценке NewsBytes, у сервиса около 800 000 платных пользователей, однако их подписки пока не обеспечивают достаточной выручки для покрытия операционных затрат.

Для xAI возникает задача найти баланс между стоимостью вычислений и доходами от Grok. Компания может пересмотреть тарифы, ограничения на количество запросов или инфраструктуру сервиса, однако конкретных изменений Маск пока не анонсировал. До появления новой финансовой модели активные пользователи могут продолжить сталкиваться с лимитами доступа.

Искусственный интеллектxAIЧат-ботыGrokВычислительные мощностиДата-центрыИсточники:NewsBytes

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