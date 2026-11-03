MacBook с пробегом в цене: восстановленные ноутбуки захватили внимание россиян

Спрос на восстановленные устройства увеличился на 282,4%

За девять месяцев 2026 года россияне приобрели около 1,94 млн новых ноутбуков на общую сумму 132 млрд рублей. Такие данные приводит «М.Видео» со ссылкой на исследовательскую компанию ICMR (ГФК-Русь). Средняя стоимость устройства составила 68 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в штуках сократились на 19,3%, а в денежном выражении — на 5,1%.

MacBook с пробегом в цене: восстановленные ноутбуки захватили внимание россиян
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Лидером российского рынка по выручке стал Asus. Второе место заняла Apple, далее расположились MSI, Huawei и Honor. На эти пять брендов пришлось более половины денежных продаж. По количеству реализованных устройств Asus также оказался первым, Huawei и Honor разделили вторую позицию.

Наиболее заметный рост выручки среди крупных производителей показал MSI — на 22% год к году. При этом продажи Asus в денежном выражении практически не изменились, снизившись всего на 0,2%.

Одновременно увеличивается спрос на восстановленные ноутбуки. По данным «М.Видео», за отчетный период их продажи выросли на 282,4%, а оборот — на 229%. Средняя цена таких устройств составила 43,2 тыс. рублей, что на 14% меньше прошлогоднего показателя.

Чаще всего покупатели выбирали восстановленные MacBook Air 13 на процессоре M1. В пятерку популярных моделей также вошли устройства Apple, F+ и Thunderobot. По брендам лидирует Apple, за ней следуют Asus, Huawei, Thunderobot и F+.

Среди восстановленных ноутбуков наиболее востребованы конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти (47,7%) и накопителем на 512 ГБ (50,6%). Чаще всего покупатели выбирали модели с экраном диагональю 15–15,9 дюйма. В процессорной структуре лидируют Apple M1 и Intel Core i5-12450H.

В «М.Видео» отмечают, что покупатели стали внимательнее подходить к выбору техники: количество покупок новых ноутбуков сокращается, тогда как интерес к восстановленным моделям растет. Последние позволяют приобрести устройства с подходящими характеристиками по более низкой цене.

Ноутбуки и планшетыМ.ВидеоРоссияИсточники:М.Видео

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