MacBook с пробегом в цене: восстановленные ноутбуки захватили внимание россиян

За девять месяцев 2026 года россияне приобрели около 1,94 млн новых ноутбуков на общую сумму 132 млрд рублей. Такие данные приводит «М.Видео» со ссылкой на исследовательскую компанию ICMR (ГФК-Русь). Средняя стоимость устройства составила 68 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в штуках сократились на 19,3%, а в денежном выражении — на 5,1%.

Лидером российского рынка по выручке стал Asus. Второе место заняла Apple, далее расположились MSI, Huawei и Honor. На эти пять брендов пришлось более половины денежных продаж. По количеству реализованных устройств Asus также оказался первым, Huawei и Honor разделили вторую позицию.

Наиболее заметный рост выручки среди крупных производителей показал MSI — на 22% год к году. При этом продажи Asus в денежном выражении практически не изменились, снизившись всего на 0,2%.

Одновременно увеличивается спрос на восстановленные ноутбуки. По данным «М.Видео», за отчетный период их продажи выросли на 282,4%, а оборот — на 229%. Средняя цена таких устройств составила 43,2 тыс. рублей, что на 14% меньше прошлогоднего показателя.

Чаще всего покупатели выбирали восстановленные MacBook Air 13 на процессоре M1. В пятерку популярных моделей также вошли устройства Apple, F+ и Thunderobot. По брендам лидирует Apple, за ней следуют Asus, Huawei, Thunderobot и F+.

Среди восстановленных ноутбуков наиболее востребованы конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти (47,7%) и накопителем на 512 ГБ (50,6%). Чаще всего покупатели выбирали модели с экраном диагональю 15–15,9 дюйма. В процессорной структуре лидируют Apple M1 и Intel Core i5-12450H.

В «М.Видео» отмечают, что покупатели стали внимательнее подходить к выбору техники: количество покупок новых ноутбуков сокращается, тогда как интерес к восстановленным моделям растет. Последние позволяют приобрести устройства с подходящими характеристиками по более низкой цене.