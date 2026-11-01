Mistral открыла веса ИИ-модели с триллионом параметров

"Le Chonk" получила три режима рассуждений, экономит токены в агентных задачах и показывает 51% в индексе кибербезопасности — но самостоятельное развёртывание требует собственных мер защиты

Французская компания Mistral открыла веса улучшенной версии своей мультимодальной модели Mistral Large 4, неофициально прозванной "Le Chonk". Модель насчитывает триллион параметров и, по заявлению разработчиков, лидирует среди open-weight решений в бенчмарках программирования FrontierCode 2.0 и Terminal-Bench 4.0, а также набирает 51% в Artificial Analysis Cyber Index — метрике, оценивающей способность находить, воспроизводить и безопасно исправлять уязвимости в коде.

Прирост показателей получен за счёт трёх дополнительных недель обучения с подкреплением поверх превью-версии. Это, как утверждает Mistral, улучшило кодинг, защитную кибербезопасность и эффективность рассуждений.

Появились три режима: Low для простых задач, Medium для повседневных и High для сложных случаев, требующих точности и многошагового анализа. В слепых тестах Surge Code модель уступила только Claude Opus 5.5, обойдя такие системы, как GLM-5.3, Kimi K3 и DeepSeek V4.1 Flash.

Mistral открыла веса ИИ-модели с триллионом параметров
Источник изображения: Mistral

Ключевое преимущество для коммерческого использования — токен-эффективность. На индексе Artificial Analysis Large 4 достигает сопоставимых результатов с лучшей открытой моделью, расходуя на 47% меньше токенов на задачу. В агентных циклах, где запросы повторяются многократно, это обещает заметную экономию вычислительных ресурсов. Кроме того, модель демонстрирует средний уровень отказов 96,6% на вредоносных запросах по тестам JailbreakBench, StrongREJECT и AgentHarm — самый высокий среди открытых моделей, по данным компании.

Однако Mistral предупреждает: при самостоятельном хостинге открытые веса означают, что встроенные защитные барьеры, работающие на стороне API, не переносятся автоматически. Командам, развёртывающим модель локально, необходимо реализовать собственные средства безопасности. Компания уже предоставляет предварительный доступ к специализированному варианту корпоративным партнёрам и модифицирует защитные механизмы на основе данных живого мониторинга.

Релиз происходит на фоне геополитической напряжённости вокруг доступа к американским ИИ-моделям. В июне 2026 года США временно ограничили распространение моделей OpenAI и Anthropic, что сделало суверенный европейский ИИ, не зависящий от экспортного контроля, более востребованным. Mistral, привлёкшая в сентябре $3,3 миллиарда при оценке в $24 миллиарда, позиционирует Large 4 как флагман открытого ИИ, особенно в сегментах кода и киберзащиты, чему, по словам сооснователя Гийома Лампля, «другие лаборатории не уделяют столько внимания».

Искусственный интеллектКибербезопасностьОткрытый исходный кодИИ-моделиИсточники:Mistral

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