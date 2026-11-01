OpenAI сократила план привлечения до $20 миллиардов на фоне скепсиса инвесторов

Ранее речь шла о $30 миллиардах и оценке в $1,25 триллиона долларов, но, по данным СМИ, крупные фонды встретили раунд прохладно, и компания получила лишь $11 миллиардов первого транша

OpenAI, по сообщениям Financial Times и The Wall Street Journal, снизила цель нового раунда финансирования с первоначальных $30 миллиардов до $20 миллиардов. Источники FT утверждают, что первый транш ожидается даже меньше этой суммы, а лидером раунда выступит группа инвесторов из Объединённых Арабских Эмиратов. Розничное предложение для состоятельных частных лиц позднее может довести итоговый объём до целевых $20 миллиардов.

The Wall Street Journal добавляет детали: компания обеспечила лишь $11 миллиардов обязательств и столкнулась с «прохладной» реакцией части крупных инвесторов. Ранее сообщалось об оценке OpenAI в $1,4 триллиона, затем — в $1,25 триллиона, и новое понижение цели свидетельствует, что и такие мультипликаторы встречают сопротивление.

Это происходит на фоне общего охлаждения Уолл-стрит к масштабным расходам на ИИ-инфраструктуру, вызвавшего распродажу технологических акций.

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Параллельно осложняется выход на IPO главного конкурента — Anthropic, что указывает на системное изменение настроений, а не только на внутренние проблемы OpenAI. Сама компания пока не комментирует ход привлечения.

Снижение целевого объёма привлечения с $30 до $20 миллиардов — заметный сигнал коррекции ожиданий на пике ажиотажа вокруг генеративного ИИ. Даже лидеру рынка становится сложнее собирать «круглые» суммы под сверхвысокие оценки.