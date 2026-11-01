Первые в Азии станции лазерного поиска внеземных цивилизаций заработали в Саудовской Аравии

Две установки LaserSETI в тёмном небе Аль-Улы замкнули глобальную сеть, добавив к Северной Америке азиатскую точку обзора и увеличив шансы засечь инопланетный лазерный сигнал

Институт поиска жизни во Вселенной SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) и Королевская комиссия по Аль-Уле (RCU) ввели в строй две первые в Азии станции LaserSETI. Установки, смонтированные 19 августа 2026 года на площадке обсерватории Аль-Ула Манара на северо-западе Саудовской Аравии, теперь работают в постоянном режиме. Вместе с четырьмя североамериканскими локациями — в Калифорнии, на Гавайях, в Аризоне и Пуэрто-Рико — сеть получила географическое расширение, позволяющее круглосуточно сканировать небо в поисках коротких оптических сигналов, в том числе техногенных лазерных вспышек.

Каждая станция оснащена широкоугольными камерами с дифракционными решётками, способными фиксировать спектральные аномалии небесных объектов. Распределённая архитектура LaserSETI принципиально важна: единичное событие можно проверить с нескольких ракурсов, отсеивая помехи.

«Каждое новое размещение улучшает способность сети непрерывно отслеживать небо и сравнивать наблюдения необычных событий из разных уголков мира», — отметил руководитель проекта Элиот Гиллум.

Первые в Азии станции лазерного поиска внеземных цивилизаций заработали в Саудовской Аравии
Источник изображения: The SETI Institute, Royal Commission for AlUla (RCU)

Выбор Аль-Улы не случаен. Исключительно тёмное небо региона обеспечивает благоприятные условия для регистрации слабых оптических сигналов, а местоположение существенно увеличивает суммарное покрытие сети.

«Два года назад мы объявили о намерении привезти LaserSETI в Аль-Улу, — сказал старший астроном Института SETI Франк Марши. — Сегодня инструменты установлены, откалиброваны и наблюдают небо».

Сотрудничество RCU и SETI рассчитано на 3 года и нацелено не только на сбор данных, но и на развитие астрономического образования и вовлечение местных учёных в международные программы. Поскольку LaserSETI с самого начала проектировалась как глобальная обсерватория, а не одиночный телескоп, саудовские станции стали недостающим звеном, которое делает сеть по-настоящему планетарной.

Прямого обнаружения внеземной лазерной коммуникации пока не произошло, но расширение географии наблюдений — важный шаг. Оно в разы повышает вероятность заметить короткую вспышку, которая иначе осталась бы незамеченной, и одновременно укрепляет статус астрономии как сферы, где международное научное сотрудничество возможно даже в условиях сложной геополитики.

Наука и космоскосмосАстрономияSETIЖизнь во ВселеннойИсточники:The Debrief

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