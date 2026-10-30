Магнитная буря начнётся в ночь на 31 октября

Поток солнечной плазмы достигнет Земли ориентировочно в 2–3 часа ночи

Прогноз магнитной бури на ночь с пятницы на субботу подтверждается. По расчётам специалистов, геомагнитные возмущения могут начаться примерно в 2–3 часа ночи.

Причиной станет поток ускоренного солнечного ветра из крупной корональной дыры. Она хорошо заметна на снимках Солнца и относится к наиболее масштабным подобным образованиям за последнее время.

Магнитная буря начнётся в ночь на 31 октября
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Точное начало события зависит от того, когда Земля пересечёт поток плазмы на своей орбите. Поэтому специалисты рекомендуют следить за изменениями скорости и плотности солнечного ветра: эти показатели помогут уточнить прогноз по мере приближения возмущённого потока. Пока расчётное время остаётся ориентировочным, а интенсивность будущей магнитной бури может уточняться.

Ранее зафиксированный выброс гигантского протуберанца, напротив, Земле не угрожает: облако плазмы движется в сторону от нашей планеты. На его пути находится Марс, которого выброшенное вещество, согласно прогнозу, достигнет в середине следующей недели. К этому моменту облако должно существенно потерять скорость и плотность.

Наука и космосИсточники:Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: После атак на российские дата-центры «Ростелеком» взаимодействует с Вооруженными силами РФСледующая публикация: Началось производство аккумуляторов GAC Inpow на новом заводе в Таиланде
Главное
Все новости
5 минут назадМайнинг меняет прописку: каждая четвёртая ферма в России — в Сибири
17 минут назадБилет на Титан: NASA собирает имена желающих для космической миссии
Исторический запуск Starship обзавёлся датой: SpaceX впервые попробует поймать обе ступени23 минуты назадИсторический запуск Starship обзавёлся датой: SpaceX впервые попробует поймать обе ступени Компания готовит историческое испытание полностью многоразовой ракетной системы
34 минуты назадОт PDF до программного кода: Google Gemini научилась редактировать документы и таблицы прямо в чате
36 минут назад1«Телепатия»: Neuralink позволяет пациентам с БАС быстро преобразовывать мысли в текст и голос со скоростью 75 слов в минуту
45 минут назадНа Земле нашли один из древнейших метеоритов с Марса возрастом более 4,1 млрд лет
46 минут назад3Гигантский завод по выпуску чипов Terafab стремительно растёт, инженеры обладают полномочиями принимать решения
iPhone Duo в центре скандала: сотрудник Foxconn заявил, что Apple занизила стандарты контроля качества57 минут назад4iPhone Duo в центре скандала: сотрудник Foxconn заявил, что Apple занизила стандарты контроля качества Процент выхода годных изделий при окончательной сборке iPhone Duo составлял чуть более 60%
59 минут назад1Почти 26 млрд километров от дома: NASA Voyager 1 пережил сбой связи и продолжает путь к новому рекорду
09:04Samsung выпустила финальную One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy M35
После атак на дата-центры «Яндекс» восстановил все сервисы08:515После атак на дата-центры «Яндекс» восстановил все сервисы В октябре 2026 года несколько дата-центров Яндекса подверглись атакам БПЛА
08:39Началось производство аккумуляторов GAC Inpow на новом заводе в Таиланде
После атак на российские дата-центры «Ростелеком» взаимодействует с Вооруженными силами РФ08:274После атак на российские дата-центры «Ростелеком» взаимодействует с Вооруженными силами РФ И принимает другие меры
08:19Производитель телефонов Nokia выпустил новинку с экраном 120 Гц — HMD Pulse Pro оценили в $150
08:16Samsung выпустила финальную One UI 9 для недорогого смартфона Galaxy F54
08:122На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца длиной 500 тысяч километров
08:091Аналог Starlink: Шанхай намерен вывести на орбиту 3000 интернет-спутников
08:07Китай готовит первый полёт многоразового космического аппарата Lihong 2
На бывшем заводе Mazda в России запустили выпуск умных телевизоров07:5410На бывшем заводе Mazda в России запустили выпуск умных телевизоров Производственная площадка сможет собирать до 1,2 млн устройств ежегодно
07:09Учёные создали имплантируемый чип, который распознаёт состояния мозга по связям между его областями
06:59Anthropic купила стартап из одного человека, который разрабатывает лекарства с помощью ИИ
06:297Крупнейшая криптобиржа мира потеряла $6,3 млрд в результате взлома. Binance приостановила вывод средств и пообещала покрыть все потери пользователей
00:204Спутники будут собирать себя сами в космосе: стартап Rendezvous Robotics привлёк $20 миллионов
00:04Энцелад оказался более гостеприимным для жизни: метаногены выжили в лабораторной симуляции его подлёдного океана
29 окт 23:193Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5, вдохновлённые трендом 90ых
29 окт 23:1220Apple займёт почти треть рынка складных смартфонов в следующем году, но не догонит Samsung. Таков прогноз TrendForce
29 окт 23:003Первый ноутбук на основе игрового процессора Intel Arc G3 Extreme. GPD готовит анонс Win Mini Ultra
29 окт 22:536Почти 10 000 ускорителей Nvidia, 4200 процессоров AMD, и всего 60 млн долларов. На eBay выставили настоящий суперкомпьютер
29 окт 22:414Видеокарты дорожают и не собираются останавливаться. Анализ показал, что за три месяца в среднем цены выросли на 35%
29 окт 22:31Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл состав газовых облаков у чёрной дыры в центре Млечного Пути
29 окт 22:305Смартфон Трампа Trump T1 Phone — это буквально аппарат HTC с другой крышкой. Блогер JerryRigEverything наглядно это доказал
29 окт 22:215PlayStation 5 благодаря взлому превратили в аналог Steam Machine. Теперь на приставку можно установить Bazzite Linux