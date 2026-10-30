Магнитная буря начнётся в ночь на 31 октября

Прогноз магнитной бури на ночь с пятницы на субботу подтверждается. По расчётам специалистов, геомагнитные возмущения могут начаться примерно в 2–3 часа ночи.

Причиной станет поток ускоренного солнечного ветра из крупной корональной дыры. Она хорошо заметна на снимках Солнца и относится к наиболее масштабным подобным образованиям за последнее время.

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Точное начало события зависит от того, когда Земля пересечёт поток плазмы на своей орбите. Поэтому специалисты рекомендуют следить за изменениями скорости и плотности солнечного ветра: эти показатели помогут уточнить прогноз по мере приближения возмущённого потока. Пока расчётное время остаётся ориентировочным, а интенсивность будущей магнитной бури может уточняться.

Ранее зафиксированный выброс гигантского протуберанца, напротив, Земле не угрожает: облако плазмы движется в сторону от нашей планеты. На его пути находится Марс, которого выброшенное вещество, согласно прогнозу, достигнет в середине следующей недели. К этому моменту облако должно существенно потерять скорость и плотность.