На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца длиной 500 тысяч километров

Газовое облако движется преимущественно в сторону от Земли

Несколько космических телескопов зафиксировали 29 октября масштабный выброс солнечного протуберанца размером около 500 тысяч километров. Такие структуры представляют собой относительно холодные и плотные облака газа, удерживаемые над поверхностью Солнца линиями магнитного поля. Благодаря этому они могут долго сохранять форму и разрастаться до сотен тысяч километров, а иногда достигать размеров около миллиона километров.

На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца длиной 500 тысяч километров
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Протуберанцы являются неустойчивыми образованиями в солнечной короне. Когда магнитное поле перестаёт удерживать газовое облако, оно может отделиться от звезды и уйти в межпланетное пространство. Подобные события относятся к наиболее зрелищным проявлениям солнечной активности. Если выброшенное вещество достигает Земли, оно способно вызвать сильные геомагнитные возмущения, хотя бури высших категорий G5 обычно связывают с мощными солнечными вспышками.

В этот раз основная часть облака направлена в сторону от Земли. Предположительно, на его траектории может оказаться Марс, однако полностью исключать касательное воздействие на нашу планету пока нельзя. Предварительные расчёты движения выброшенного вещества обещают опубликовать сегодня, 30 октября. 

Наука и космосИсточники:Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

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