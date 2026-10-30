На Солнце произошёл выброс гигантского протуберанца длиной 500 тысяч километров

Несколько космических телескопов зафиксировали 29 октября масштабный выброс солнечного протуберанца размером около 500 тысяч километров. Такие структуры представляют собой относительно холодные и плотные облака газа, удерживаемые над поверхностью Солнца линиями магнитного поля. Благодаря этому они могут долго сохранять форму и разрастаться до сотен тысяч километров, а иногда достигать размеров около миллиона километров.

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Протуберанцы являются неустойчивыми образованиями в солнечной короне. Когда магнитное поле перестаёт удерживать газовое облако, оно может отделиться от звезды и уйти в межпланетное пространство. Подобные события относятся к наиболее зрелищным проявлениям солнечной активности. Если выброшенное вещество достигает Земли, оно способно вызвать сильные геомагнитные возмущения, хотя бури высших категорий G5 обычно связывают с мощными солнечными вспышками.

В этот раз основная часть облака направлена в сторону от Земли. Предположительно, на его траектории может оказаться Марс, однако полностью исключать касательное воздействие на нашу планету пока нельзя. Предварительные расчёты движения выброшенного вещества обещают опубликовать сегодня, 30 октября.