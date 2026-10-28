CATL увеличила ёмкость твердотельных аккумуляторов до 20 А·ч

Китайская CATL продвинулась в разработке твердотельных аккумуляторов: вместо испытательных элементов ёмкостью 10 А·ч компания теперь работает с образцами на 20 А·ч.

Согласно данным Y-Auto, мелкосерийное производство планируется начать в 2027 году, а выход на крупные объёмы ожидается примерно в 2030-м.

В разработке задействована команда численностью более 1000 человек. Одной из целей программы названа плотность энергии около 500 Вт·ч/кг, однако CATL пока не подтвердила этот показатель как характеристику будущих серийных аккумуляторов.

Источник изображения: carnewschina // Batery Industry

Для перехода к массовому выпуску CATL предстоит подтвердить не только энергетическую плотность, но и другие важные характеристики. Среди них — срок службы элементов, безопасность, себестоимость, стабильность производства и доля годной продукции. Не менее важна работа батарей в реальных условиях эксплуатации автомобилей.