Плотность 343 Вт·ч/л и двухсторонняя зарядка 100 Вт. Huawei выпустил внешний аккумулятор на 20 000 мА·ч

Huawei начала продажи универсального внешнего аккумулятора ёмкостью 20 000 мА·ч со встроенным кабелем USB-C.

Устройство поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью до 100 Вт. Цена новинки на китайском рынке составляет 499 юаней. Покупателям доступны чёрный и белый варианты корпуса.

Производитель заявляет плотность энергии на уровне 343 Вт·ч/л. Встроенный кабель избавляет от необходимости постоянно носить с собой отдельный провод, что особенно удобно в поездках. Помимо зарядки, аккумулятор получил дополнительные интеллектуальные функции: возможность автономного поиска устройства и напоминания, связанные с поездками.

Мощность до 100 Вт делает новинку подходящей не только для смартфонов, но и для других совместимых устройств, поддерживающих соответствующий режим питания.