CATL запускает производство твердотельных аккумуляторов: первые партии ожидаются в 2027 году

Китайская CATL продолжает разработку твердотельных аккумуляторов и рассчитывает начать их мелкосерийное производство в 2027 году. Такие батареи отличаются от современных литий-ионных элементов использованием твёрдого электролита. Теоретически плотность энергии может превысить 400 Вт·ч/кг, что позволит увеличить запас хода электромобилей и повысить устойчивость аккумуляторов к возгоранию.

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Главным препятствием остаётся нестабильность контакта между твёрдым электролитом и электродами. При зарядке и разрядке материалы расширяются и сжимаются, что может вызывать расслоение и сокращать срок службы батареи. Кроме того, для массового выпуска потребуется разработать новые материалы, производственные процессы и оборудование. Председатель CATL Цзэн Юйцюнь ранее отмечал, что до серийного производства ещё далеко, а технический директор Ни Цзюнь предупреждал: широкое внедрение технологии займёт как минимум несколько лет.

Первые партии 2027 года будут использоваться преимущественно в дорогих автомобилях и специализированной технике для испытаний. Высокая стоимость и ограниченные объёмы выпуска затруднят применение таких батарей в массовых семейных электромобилях. CATL параллельно развивает аккумуляторы на основе конденсированных сред, натрий-ионные решения и батареи Shenxing с поддержкой сверхбыстрой зарядки.