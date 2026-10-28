Компактный компьютер получил два слота M.2 и порт USB-C со скоростью до 40 Гбит/с

ПК на ладони с 12 ГБ ОЗУ и россыпью портов. Представлен GMKtec NucBox M3S ⁠ 1

Компания GMKtec начала продажи мини-ПК NucBox M3S в Китае. Устройство построено на процессоре Intel Core 3 304 и предлагается в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600 и SSD объёмом 256 ГБ с интерфейсом PCIe Gen3. Стартовая цена составляет 2699 юаней.

Габариты NucBox M3S составляют 114 × 106 × 42,5 мм. Внутри предусмотрены два слота M.2 2280 с поддержкой PCIe Gen4 ×2, позволяющие расширить возможности хранения данных. За беспроводную связь отвечает адаптер Realtek RTL8851 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Несмотря на компактность, производитель предусмотрел набор разъёмов для подключения периферии, мониторов и проводной сети.

На передней панели расположены два порта USB-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Сзади находятся USB-C на 40 Гбит/с, ещё один USB-A на 10 Гбит/с, дополнительный USB-A с пропускной способностью 480 Мбит/с, два видеовыхода HDMI 2.1 TMDS, комбинированный аудиоразъём 3,5 мм и сетевой порт RJ-45 на 2,5 Гбит/с.