AMD наконец-то обещает исправить проблему генератора кадров FSR

Апскейлер AMD FSR 4 в целом не уступает по качеству DLSS 4, а вот генератор кадров у AMD имеет заметный недостаток в виде нестабильности. И компания наконец-то пообещала это исправить.

О проблеме упомянул один из вице-президентов компании, пообещав её решить. Пока без сроков, но всё же это впервые, когда компания вообще об этом заговорила.

Мы также внедрим новые улучшения в генерацию кадров FSR, обеспечив более стабильную частоту кадров для более плавного игрового процесса

Сейчас генератор кадров FSR работает так, что сгенерированные и отрисованные кадры не всегда отображаются с постоянными интервалами, что приводит к неравномерному движению, несмотря на формально высокую частоту кадров. Это проявляется не во всех играх, но довольно часто, из-за чего как минимум в динамичных играх нередко генератор делает только хуже.