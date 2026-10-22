Таких RTX 5080 рынок ещё не видел. Galax HOF Extreme получила 24-фазную подсистему питания, а один из разъёмов питания можно скрыть ⁠ 1

На днях Galax представила уникальную GeForce RTX 5080 HOF Extreme с парой 16-контактных разъёмов питания и кристаллами Сваровски. Теперь о карте появились новые подробности, а также фотографии печатной платы.

Как можно видеть, карта получила 24-фазную подсистему питания и те самые два разъёма 12V-2×6. Других подобных RTX 5080 на рынке нет. Возможно, не было бы и этой, если бы не ситуация с RTX 5090. Напомним, Nvidia опровергла информацию о прекращении производства флагманской модели, но её практически нет на рынке, она исчезла из официального маркетплейса самой Nvidia, а теперь вот Galax выпускает настолько усиленную RTX 5080, хотя всегда выпускала такие карты только на основе флагманских моделей.

Возвращаясь к новинке, лимит мощности у неё повышен с 360 до 400 Вт, но это явно только база. Карты HOF ориентированы на энтузиастов, и, вероятно, вскоре мы увидим новые рекорды, установленные благодаря этой модели.

Интересно, что у карты есть специальная магнитная крышка, которой можно прикрыть один из разъёмов питания, если пользователь решит его не задействовать. Тактовая частота GPU в режиме разгона достигает 2805 МГц, а в игровом режиме — 2655 МГц. Среди других особенностей — двойной BIOS, позолоченные видеовыходы и кнопка Hyper Boost для увеличения скорости вращения вентиляторов.

Основная тройка вентиляторов тут 102-миллиметровая, а четвёртый, расположенный на обратной стороне, имеет типоразмер 92 мм. Также охладитель предлагает испарительную камеру и восемь тепловых трубок. Длина карты достигает 348 мм.

В Китае за новинку просят около 3000 долларов.