Если бы тот же пробег проехал человек за рулем, произошло бы 9 травм и 4 столкновения

5 млн км без единой аварии, в 7 раз безопаснее человека за рулём. Роботакси Tesla выходят на новый уровень ⁠ 1

Tesla опубликовала первый отчет о безопасности своих беспилотных автомобилей для вызова такси. По состоянию на 18 октября 2026 года парк роботакси проехал 5 млн километров, продемонстрировав впечатляющие показатели безопасности.

За эти 5 млн километров не произошло ни одной аварии с пострадавшими, подушки безопасности автомобиля ни разу не сработали, и не было случаев наезда на пешеходов или велосипедистов.

В отчете сравнивались данные о дорожно-транспортных происшествиях, предоставленные местной полицией, с данными расследования аварий. По оценкам, если бы тот же пробег проехал человек за рулем, произошло бы 9 травм и 4 столкновения, потребовавших срабатывания подушек безопасности. Судя по этим сравнительным данным, безопасность автономного вождения значительно превосходит безопасность вождения человеком.

Ранее официальные данные показали, что система FSD (Full Self-Driving) компании Tesla накопила более 16 миллиардов км пробега, при этом она в 7 раз безопаснее, чем управление автомобилем человеком.