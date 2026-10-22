2K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Представлен Honor Win 2 Delta Force

Компания Honor представила специальную версию смартфона Honor Win 2, созданную совместно с разработчиками игры Delta Force.

Устройство построено на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и оснащено экраном с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц.

На презентации также показали специальную версию Honor Win 2, созданную совместно с разработчиками игры Delta Force. Особенностью оформления стала текстура задней панели.

По опубликованным сведениям, специальная версия также получит возможность записи видео высокой чёткости с частотой 185 к/с.