Nvidia пришлось урезать характеристики ИИ-ускорителей Nvidia Rubin

Компании Nvidia всё же пришлось снижать характеристики своих ИИ-ускорителей Vera Rubin. Под нож в итоге попали пропускная способность памяти HBM4 и скорость интерфейса NVLink.

Изначально Nvidia анонсировала ускоритель нового поколения с 288 ГБ памяти HBM4 с пропускной способностью 22 ТБ/с. Памяти меньше не стало, а вот шину урезали на 12,7%, до 19,2 ТБ/с. Пропускная способность NVLink стала ниже на 16,7%, снизившись с 3,6 до 3 ТБ/с. Всё это имеет место в рамках стойки Vera Rubin NVL72.

Если же говорить о платформе HGX Rubin NVL8, то тут и объём памяти уменьшился с 2,3 до 2 ТБ, и общая пропускная способность со 176 до 130 ТБ/с. Шина NVLink стала медленнее: снижение с 28,8 до 24 ТБ/с. В итоге по спецификациям производительность обучения NVFP4 упала с 280 до 270 PFLOPS и производительность обучения FP8/FP6 со 140 до 130 PFLOPS.