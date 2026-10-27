На полигоне SpaceX взорвался баллон высокого давления — начался пожар

Это уже не первый инцидент с баллоном COPV

На испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас, произошел взрыв композитного баллона высокого давления COPV. Инцидент вызвал пожар, в результате которого один из объектов компании полностью сгорел.

COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) — это лёгкие баллоны высокого давления с металлическим внутренним вкладышем и внешней оболочкой из углеродного волокна. В ракетах SpaceX Falcon 9 они хранят сжатый гелий, который используют для поддержания давления в топливных баках по мере расходования топлива и жидкого кислорода. Композитная конструкция позволяет выдерживать огромное давление при сравнительно небольшой массе.

С баллонами COPV или их креплениями связывают два серьёзных происшествия Falcon 9. В июне 2015 года ракета разрушилась примерно через 138 секунд после старта: отказ крепёжной стойки внутри бака жидкого кислорода нарушил целостность системы с гелием и привёл к разрушению второй ступени и потере грузового корабля Dragon. В сентябре 2016 года Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке во время подготовки к статическому огневому испытанию, уничтожив также спутник AMOS-6. В этом случае наиболее вероятным сценарием считался отказ COPV: жидкий кислород мог попасть в полости между металлическим вкладышем и композитной обмоткой, что создало условия для воспламенения. После расследований SpaceX изменила конструкцию баллонов, крепления и процедуры заправки.