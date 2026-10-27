Представлен Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition для бездорожья

Mitsubishi представила внедорожную версию кроссовера Outlander — она называется Diamond Trail Edition. Публичная премьера состоится на выставке SEMA, которая пройдёт на следующей неделе. Компания называет новинку самым проходимым Outlander, когда-либо продававшимся в Северной Америке.

Кроссовер получил матовую чёрную решётку радиатора, затемнённую оптику, новые бамперы, 18-дюймовые чёрные диски и вседорожные шины Nexen Roadian ATX. Угол въезда увеличился с 18,3 до 20,5 градуса, а угол съезда — с 22,2 до 23,1 градуса. Специально для Diamond Trail Edition подготовили новый зелёный цвет — Trail Green Metallic.

Изменения коснулись и салона: вместо глянцевого чёрного пластика появились матовые и тёмные декоративные элементы, сиденья получили водоотталкивающую отделку с контрастной прострочкой. На ковриках, дверных панелях и спинках сидений разместили эмблемы специальной версии.

Двигатель остался прежним — 1,5-литровый турбомотор с 48-вольтовой надстройкой выдает 174 л. с. и 279 Н·м крутящего момента. Главное техническое новшество — перенастроенная система полного привода S-AWC с новым режимом Rock для движения по камням. Она работает совместно с системой помощи при спуске. Водитель также сможет видеть на приборной панели угол поворота колёс, их проскальзывание и вмешательство противобуксовочной системы. Камеры кругового обзора работают на скорости до 30 км/ч вместо прежних 10 км/ч.

На SEMA Mitsubishi покажет и два доработанных концепта на базе Diamond Trail Edition. Один — с лифтом подвески на 2,5 дюйма, внедорожными шинами BFGoodrich, багажником Thule и палаткой на крыше. Второй — с лифтом подвески на 1,5 дюйма и креплением для двух горных велосипедов. Также на выставке представят раллийный Triton, Delica D:5 Ultimate Gear и Outlander Sport Trail Edition.