Представлен Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition для бездорожья

Mitsubishi называет его самым проходимым Outlander в США

Mitsubishi представила внедорожную версию кроссовера Outlander — она называется Diamond Trail Edition. Публичная премьера состоится на выставке SEMA, которая пройдёт на следующей неделе. Компания называет новинку самым проходимым Outlander, когда-либо продававшимся в Северной Америке.

Представлен Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition для бездорожья
Источник изображения: Mitsubishi через Carscoops

Кроссовер получил матовую чёрную решётку радиатора, затемнённую оптику, новые бамперы, 18-дюймовые чёрные диски и вседорожные шины Nexen Roadian ATX. Угол въезда увеличился с 18,3 до 20,5 градуса, а угол съезда — с 22,2 до 23,1 градуса. Специально для Diamond Trail Edition подготовили новый зелёный цвет — Trail Green Metallic.

Изменения коснулись и салона: вместо глянцевого чёрного пластика появились матовые и тёмные декоративные элементы, сиденья получили водоотталкивающую отделку с контрастной прострочкой. На ковриках, дверных панелях и спинках сидений разместили эмблемы специальной версии.

Двигатель остался прежним — 1,5-литровый турбомотор с 48-вольтовой надстройкой выдает 174 л. с. и 279 Н·м крутящего момента. Главное техническое новшество — перенастроенная система полного привода S-AWC с новым режимом Rock для движения по камням. Она работает совместно с системой помощи при спуске. Водитель также сможет видеть на приборной панели угол поворота колёс, их проскальзывание и вмешательство противобуксовочной системы. Камеры кругового обзора работают на скорости до 30 км/ч вместо прежних 10 км/ч.

На SEMA Mitsubishi покажет и два доработанных концепта на базе Diamond Trail Edition. Один — с лифтом подвески на 2,5 дюйма, внедорожными шинами BFGoodrich, багажником Thule и палаткой на крыше. Второй — с лифтом подвески на 1,5 дюйма и креплением для двух горных велосипедов. Также на выставке представят раллийный Triton, Delica D:5 Ultimate Gear и Outlander Sport Trail Edition.

Авто и транспортMitsubishiавтоИсточники:Carscoops

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Портативная Windows-консоль Acer Predator Atlas 8 вышла на рынок с неожиданно низкой ценойСледующая публикация: Nvidia пришлось урезать характеристики ИИ-ускорителей Nvidia Rubin
Главное
Все новости
В России могут ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик 56 минут назад12В России могут ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик Ограничения могут затронуть работу VPN, Telegram и даже системы обновления Android и iOS
00:013Российский аналог Starlink: большинство спутников группировки «Рассвет» стабилизировались на высоте около 500 км, но два аппарата опустились ниже 230 км
27 окт 23:531GTA VI, как ожидается, будет «весить» более 200 ГБ
27 окт 23:47Австралийский спутник сфотографировал ступень российского «Союза» в космосе с разрешением 25 см на пиксель
27 окт 23:44Как сделать Core Ultra 9 185H быстрее обычного. Мини-ПК Vzmore iX9 Max может похвастаться повышенным лимитом мощности
27 окт 23:32На полигоне SpaceX взорвался баллон высокого давления — начался пожар
27 окт 23:271Nvidia пришлось урезать характеристики ИИ-ускорителей Nvidia Rubin
27 окт 23:06Портативная Windows-консоль Acer Predator Atlas 8 вышла на рынок с неожиданно низкой ценой
27 окт 23:03Mazda, которая не оправдала ожиданий. Кроссовер Mazda CX-70, выпущенный всего 2 года назад, снимают с производства
27 окт 22:523В дроп-тесте iPhone Duo уступил iPhone 18 Pro Max
27 окт 22:402Старенькие GeForce RTX 20/30/40 тоже подорожают? Энтузиасты сняли ограничения Nvidia на производительность ядер Tensor Core
27 окт 22:39Один из самых популярных смартфонов в мире обновился до Android 17: One UI 9.0 для Galaxy A17 вышла за пределами Южной Кореи
Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений27 окт 22:199Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений Верхняя ступень превращается в орбитальный дата-центр
27 окт 21:571Так выглядит новый премиум-флагман Samsung: опубликованы качественные рендеры Samsung W27
27 окт 21:488Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink — через рекламу
27 окт 21:354Росатом показал электромобили Voyt на собственной композитной платформе — кроссовер и фургон
27 окт 20:371Samsung Galaxy S27 Ultra ещё не вышел, а чехлы к нему уже продают на Amazon: новые изображения подтверждают дизайн флагмана
27 окт 20:126340 евро за смартфон с 4 ГБ оперативной памяти. Представлен Moto G47 — с батареей 7000 мА·ч, камерой 108 Мп и защитой IP64
27 окт 19:481Умные часы с огромными экраном и батареей, слотом для SIM, камерой 5 Мп и защитой IP67 — всего $130. Представлены Rogbid Model R5
27 окт 19:332Камера Zeiss с 200-мегапиксельным телевиком, Dimensity 9600 Pro, 7800 мА·ч, 90 Вт. Vivo X500 Pro Max вышел на глобальный рынок с ценой $1490
27 окт 18:285Серийная «Нива» с мостами и подвеской от УАЗа-469 — за 20 тыс. евро: в Германии продают редчайший внедорожник ВАЗ-1922 «Марш»
27 окт 18:1416Белорусские мотоциклы «Минск» российской сборки отправятся в Иран
Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов27 окт 17:5838Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов «Микрон» заложил заводские активы, чтобы рефинансировать кредиты
27 окт 17:5321«Алиса AI» впереди ChatGPT: названы самые популярные нейросети для работы
27 окт 17:352Полностью твердотельные батареи CATL могут появиться уже в 2027 году
Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке27 окт 17:1832Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке От $1500 за iMac и от $2000 за MacBook Pro
27 окт 16:1922Представлен новый Geely Coolray, и он оказался очень дешевым — от 59,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей)
27 окт 15:5045Очередь на 6300 самолётов: Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выполнить все заказы
10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K10027 окт 15:36510 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100 Он получил толстую металлическую рамку и HyperOS 4 из коробки
27 окт 15:053От города до спутника: в России разработали алгоритмы для улучшения беспроводной связи
27 окт 14:432АЭС «Аккую» проверили на прочность: оборудование выдержало давление с запасом
27 окт 14:2510АГР и Defetoo запускают в России новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour