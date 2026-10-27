Портативная Windows-консоль Acer Predator Atlas 8 вышла на рынок с неожиданно низкой ценой

Портативная игровая приставка Acer Predator Atlas 8 вышла на рынок и неожиданно оказалась заметно дешевле аналога от MSI.

В США за новинку просят 1300 долларов. В абсолютном выражении это, конечно, немало, но, во-первых, сейчас в целом нет недорогих мощных приставок такого формата, а во-вторых, новинка Acer опирается на новенький процессор Intel Arc G3 Extreme, и единственная другая такая модель, а это MSI Claw 8 EX AI+, стоит 1800 долларов.

Отчасти разница обусловлена памятью. У новинка Acer 24 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ, а у модели MSI 32 ГБ и 1 ТБ соответственно. Но зато тот же процессор обеспечит ту же производительность в играх. При этом, напомним, если не считать специфических и намного более дорогих моделей на Ryzen AI Max, консоли на Intel Arc G3 Extreme являются самыми мощными на рынке.

Приставка Acer также предлагает крупный 8-дюймовый экран IPS разрешением 1200р с частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 80 Втч, Wi-Fi 7, пару портов Thunderbolt 4, стики на датчиках с эффектом Холла, и весит всё это 810 г.