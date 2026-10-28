На этот раз работу фирменного сервиса Samsung GOS оценивали в южнокорейской Комиссии по справедливой торговле

В Galaxy S21 и Galaxy S22 встроили ограничитель производительности в играх — теперь Samsung грозит штраф в 15 млн долларов

Южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC) намерена оштрафовать Samsung Electronics на 20 млрд вон (около $15,1 млн) за вводящую в заблуждение рекламу смартфонов Galaxy S21 и S22, а также планшетов Galaxy Tab S8. По мнению регулятора, компания активно продвигала игровые возможности устройств, но не предупреждала покупателей, что встроенная служба Game Optimizing Service (GOS) принудительно снижает производительность в некоторых играх.

GOS предназначена для управления нагревом во время игрового процесса. Однако система ограничивала максимальную производительность процессора и графического ускорителя независимо от температуры устройства и других условий. В результате игры могли тормозить, зависать, а качество графики — снижаться.

В 2021–2022 годах Samsung рекламировала устройства, используя обещания вроде «самого быстрого 5-нанометрового процессора в Galaxy» и «максимального игрового опыта» с экраном 120 Гц, который быстро реагирует на касания. FTC отметила, что в тот период мобильный гейминг активно развивался, а производительность в играх стала важным аргументом при покупке дорогих смартфонов и планшетов.

По мнению регулятора, умолчание об ограничениях GOS мешало покупателям принимать обоснованные решения и нарушало закон о маркировке и рекламе. В FTC подчеркнули, что компании обязаны раскрывать существенные особенности устройств, если используют их производительность как ключевой аргумент в продвижении.

В марте 2022 года Samsung выпустила обновления, позволяющие отключить ограничения производительности. Компания заявила, что GOS создавалась для оптимизации игр и обеспечения стабильной работы устройств во время продолжительных игровых сессий. При этом Samsung назвала решение регулятора непонятным и пообещала защищать свою позицию в рамках юридических процедур.

Компания также утверждает, что все судебные разбирательства по этому вопросу в Южной Корее и других странах завершились, а жалобы в FTC, поданные участниками этих процессов, были отозваны. Однако комиссия считает, что реклама Samsung не давала потребителям полной информации о реальных возможностях устройств.