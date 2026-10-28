В Galaxy S21 и Galaxy S22 встроили ограничитель производительности в играх — теперь Samsung грозит штраф в 15 млн долларов

На этот раз работу фирменного сервиса Samsung GOS оценивали в южнокорейской Комиссии по справедливой торговле

Южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC) намерена оштрафовать Samsung Electronics на 20 млрд вон (около $15,1 млн) за вводящую в заблуждение рекламу смартфонов Galaxy S21 и S22, а также планшетов Galaxy Tab S8. По мнению регулятора, компания активно продвигала игровые возможности устройств, но не предупреждала покупателей, что встроенная служба Game Optimizing Service (GOS) принудительно снижает производительность в некоторых играх.

В Galaxy S21 и Galaxy S22 встроили ограничитель производительности в играх — теперь Samsung грозит штраф в 15 млн долларов
Источник изображения: Yonhap News Agency

GOS предназначена для управления нагревом во время игрового процесса. Однако система ограничивала максимальную производительность процессора и графического ускорителя независимо от температуры устройства и других условий. В результате игры могли тормозить, зависать, а качество графики — снижаться.

В 2021–2022 годах Samsung рекламировала устройства, используя обещания вроде «самого быстрого 5-нанометрового процессора в Galaxy» и «максимального игрового опыта» с экраном 120 Гц, который быстро реагирует на касания. FTC отметила, что в тот период мобильный гейминг активно развивался, а производительность в играх стала важным аргументом при покупке дорогих смартфонов и планшетов.

По мнению регулятора, умолчание об ограничениях GOS мешало покупателям принимать обоснованные решения и нарушало закон о маркировке и рекламе. В FTC подчеркнули, что компании обязаны раскрывать существенные особенности устройств, если используют их производительность как ключевой аргумент в продвижении.

В марте 2022 года Samsung выпустила обновления, позволяющие отключить ограничения производительности. Компания заявила, что GOS создавалась для оптимизации игр и обеспечения стабильной работы устройств во время продолжительных игровых сессий. При этом Samsung назвала решение регулятора непонятным и пообещала защищать свою позицию в рамках юридических процедур.

Компания также утверждает, что все судебные разбирательства по этому вопросу в Южной Корее и других странах завершились, а жалобы в FTC, поданные участниками этих процессов, были отозваны. Однако комиссия считает, что реклама Samsung не давала потребителям полной информации о реальных возможностях устройств.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:Yonhap News Agency

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: В России могут ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик
Главное
Все новости
В России могут ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик 00:2646В России могут ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик Ограничения могут затронуть работу VPN, Telegram и даже системы обновления Android и iOS
00:0115Российский аналог Starlink: большинство спутников группировки «Рассвет» стабилизировались на высоте около 500 км, но два аппарата опустились ниже 230 км
27 окт 23:533GTA VI, как ожидается, будет «весить» более 200 ГБ
27 окт 23:47Австралийский спутник сфотографировал ступень российского «Союза» в космосе с разрешением 25 см на пиксель
27 окт 23:44Как сделать Core Ultra 9 185H быстрее обычного. Мини-ПК Vzmore iX9 Max может похвастаться повышенным лимитом мощности
27 окт 23:321На полигоне SpaceX взорвался баллон высокого давления — начался пожар
27 окт 23:274Nvidia пришлось урезать характеристики ИИ-ускорителей Nvidia Rubin
27 окт 23:241Представлен Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition для бездорожья
27 окт 23:06Портативная Windows-консоль Acer Predator Atlas 8 вышла на рынок с неожиданно низкой ценой
27 окт 23:03Mazda, которая не оправдала ожиданий. Кроссовер Mazda CX-70, выпущенный всего 2 года назад, снимают с производства
27 окт 22:527В дроп-тесте iPhone Duo уступил iPhone 18 Pro Max
27 окт 22:403Старенькие GeForce RTX 20/30/40 тоже подорожают? Энтузиасты сняли ограничения Nvidia на производительность ядер Tensor Core
27 окт 22:39Один из самых популярных смартфонов в мире обновился до Android 17: One UI 9.0 для Galaxy A17 вышла за пределами Южной Кореи
Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений27 окт 22:1912Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений Верхняя ступень превращается в орбитальный дата-центр
27 окт 21:572Так выглядит новый премиум-флагман Samsung: опубликованы качественные рендеры Samsung W27
27 окт 21:4810Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink — через рекламу
27 окт 21:358Росатом показал электромобили Voyt на собственной композитной платформе — кроссовер и фургон
27 окт 20:371Samsung Galaxy S27 Ultra ещё не вышел, а чехлы к нему уже продают на Amazon: новые изображения подтверждают дизайн флагмана
27 окт 20:128340 евро за смартфон с 4 ГБ оперативной памяти. Представлен Moto G47 — с батареей 7000 мА·ч, камерой 108 Мп и защитой IP64
27 окт 19:482Умные часы с огромными экраном и батареей, слотом для SIM, камерой 5 Мп и защитой IP67 — всего $130. Представлены Rogbid Model R5
27 окт 19:333Камера Zeiss с 200-мегапиксельным телевиком, Dimensity 9600 Pro, 7800 мА·ч, 90 Вт. Vivo X500 Pro Max вышел на глобальный рынок с ценой $1490
27 окт 18:288Серийная «Нива» с мостами и подвеской от УАЗа-469 — за 20 тыс. евро: в Германии продают редчайший внедорожник ВАЗ-1922 «Марш»
27 окт 18:1417Белорусские мотоциклы «Минск» российской сборки отправятся в Иран
Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов27 окт 17:5840Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов «Микрон» заложил заводские активы, чтобы рефинансировать кредиты
27 окт 17:5323«Алиса AI» впереди ChatGPT: названы самые популярные нейросети для работы
27 окт 17:352Полностью твердотельные батареи CATL могут появиться уже в 2027 году
Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке27 окт 17:1837Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке От $1500 за iMac и от $2000 за MacBook Pro
27 окт 16:1922Представлен новый Geely Coolray, и он оказался очень дешевым — от 59,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей)
27 окт 15:5045Очередь на 6300 самолётов: Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выполнить все заказы
10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K10027 окт 15:36510 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100 Он получил толстую металлическую рамку и HyperOS 4 из коробки
27 окт 15:053От города до спутника: в России разработали алгоритмы для улучшения беспроводной связи
27 окт 14:432АЭС «Аккую» проверили на прочность: оборудование выдержало давление с запасом