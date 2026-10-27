Как сделать Core Ultra 9 185H быстрее обычного. Мини-ПК Vzmore iX9 Max может похвастаться повышенным лимитом мощности

Компания Vzmore представила мини-ПК iX9 Max, который интересен тем, что опирается на далеко не самый свежий процессор, но при этом этот процессор работает в достаточно нетипичном режиме.

В основе лежит мобильный Core Ultra 9 185H из 2023 года. При этом в норме это чип с TDP в 45 Вт, а во многих ноутбуках лимит мощности даже снижали. Здесь же речь о лимите в 65 Вт, что довольно редко встречается для этого поколения. Конечно, это не сделает Core Ultra 9 185H очень производительным CPU, но всё же он будет быстрее большинства собратьев.

Базовый мини-ПК оснащён 24 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ. При этом цена составляет 950 долларов. Процессор с повышенным лимитом мощности тут охлаждает система с испарительной камерой. Впрочем, для работы тут предусмотрено сразу три режима: тихий (20 Вт), нормальный (40 Вт) и производительный (65 Вт).

Можно также выделить наличие второго слота для SSD, два порта USB4, шесть USB-A, пару HDMI, RJ45 2.5GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и размеры 135 × 131,8 × 57,7 мм.