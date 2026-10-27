Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений

Верхняя ступень превращается в орбитальный дата-центр

Американская компания Cowboy Space представила проект ракеты Big Iron, с помощью которой намерена развернуть на орбите сеть из 20 000 спутников с центрами обработки данных для искусственного интеллекта. Компанией руководит сооснователь Robinhood Байджу Бхатт. Первые запуски ракеты планируются на декабрь 2028 года.

Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений
Источник изображения: Cowboy Space через Space.com

Главная особенность Big Iron заключается в необычной конструкции: вторая ступень ракеты после выхода на орбиту не будет возвращаться на Землю, а превратится в спутник с вычислительным оборудованием. Первая ступень, напротив, будет многоразовой. Согласно показанной компанией анимации, она сможет возвращаться на посадочную платформу в море.

Ракета из нержавеющей стали будет достигать 86 метров в высоту и 4,7 метра в диаметре. Её оснастят десятью двигателями Clydesdale: девять установят на первой ступени и один — на второй. Они будут работать на жидком кислороде и жидком метане — той же комбинации компонентов топлива, которую используют двигатели Raptor компании SpaceX.

Фото 1
Источник изображения: Cowboy Space через Space.com

После выхода на орбиту спутник Big Iron развернёт солнечные панели общей длиной 132 метра. Масса аппарата — примерно 15 тонн. На борту разместят пять стоек с графическими процессорами для ИИ, обеспечивающих около 1 МВт вычислительной мощности. Обтекатель, защищающий спутник во время запуска, после отделения превратится в радиатор для отвода тепла от оборудования.

Cowboy Space намерена запускать по одному спутнику за раз и в перспективе проводить несколько запусков в сутки. Для создания группировки из 20 000 аппаратов потребуется столько же запусков, а затем — дополнительные полёты для замены спутников. Помимо собственных миссий, компания собирается предоставлять ракету для вывода на орбиту грузов сторонних заказчиков. Эта услуга получила название Big Iron Express.

Фото 1
Источник изображения: Cowboy Space через Space.com

Пока проект находится на ранней стадии: Cowboy Space разрабатывает и испытывает двигатели. Компания была основана в 2024 году под названием Aetherflux и сейчас эксплуатирует только один спутник — Reason-1, запущенный 1 октября 2026 года. Он предназначен для испытаний технологии передачи энергии с орбиты на Землю с помощью мощного лазера.

Наука и космосCowboy SpaceкосмосИсточники:Space.com

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Так выглядит новый премиум-флагман Samsung: опубликованы качественные рендеры Samsung W27
Главное
Все новости
33 минуты назадТак выглядит новый премиум-флагман Samsung: опубликованы качественные рендеры Samsung W27
42 минуты назад4Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink — через рекламу
55 минут назад2Росатом показал электромобили Voyt на собственной композитной платформе — кроссовер и фургон
20:37Samsung Galaxy S27 Ultra ещё не вышел, а чехлы к нему уже продают на Amazon: новые изображения подтверждают дизайн флагмана
20:126340 евро за смартфон с 4 ГБ оперативной памяти. Представлен Moto G47 — с батареей 7000 мА·ч, камерой 108 Мп и защитой IP64
19:481Умные часы с огромными экраном и батареей, слотом для SIM, камерой 5 Мп и защитой IP67 — всего $130. Представлены Rogbid Model R5
19:332Камера Zeiss с 200-мегапиксельным телевиком, Dimensity 9600 Pro, 7800 мА·ч, 90 Вт. Vivo X500 Pro Max вышел на глобальный рынок с ценой $1490
18:284Серийная «Нива» с мостами и подвеской от УАЗа-469 — за 20 тыс. евро: в Германии продают редчайший внедорожник ВАЗ-1922 «Марш»
18:1414Белорусские мотоциклы «Минск» российской сборки отправятся в Иран
Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов17:5834Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов «Микрон» заложил заводские активы, чтобы рефинансировать кредиты
17:5318«Алиса AI» впереди ChatGPT: названы самые популярные нейросети для работы
17:351Полностью твердотельные батареи CATL могут появиться уже в 2027 году
Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке17:1830Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке От $1500 за iMac и от $2000 за MacBook Pro
16:1921Представлен новый Geely Coolray, и он оказался очень дешевым — от 59,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей)
15:5044Очередь на 6300 самолётов: Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выполнить все заказы
10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K10015:36410 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100 Он получил толстую металлическую рамку и HyperOS 4 из коробки
15:053От города до спутника: в России разработали алгоритмы для улучшения беспроводной связи
14:432АЭС «Аккую» проверили на прочность: оборудование выдержало давление с запасом
14:2510АГР и Defetoo запускают в России новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour
14:236Бывшего вице-президента Samsung отправили в тюрьму на три года за кражу секретов компании
14:0140Утечки воздуха на МКС не удалось устранить — NASA потребовало законсервировать камеру российского модуля «Звезда»
13:4726«Такого объема электроэнергии в наших мегаполисах уже нет». В «Ростелекоме» заявили, что российские дата-центры переведут на газ, а в будущем могут запитать от ядерных реакторов
У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы13:4433У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы В «Роскосмосе» отмечают значимый интерес иностранных потенциальных клиентов к запускам своих аппаратов на «Союзе-5»
13:404SpaceX запустила двигатель Starship перед историческим полётом
13:231Теплый воздух сразу после включения и 100 уровней нагрева — всего $120. Вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Cooling and Heating Fan представлен в новых версиях
12:472Деньги под защитой: «Авито» расширила безопасные сделки на цифровые услуги
12:4522В центре Москвы скорость мобильного интернета упала в 17 раз
12:37Когда паспорт не спасти: на «Госуслугах» подали 5,5 тыс. заявлений через новый сервис
Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы12:359Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы SpaceX рассчитывает заметно повысить характеристики двигателя по сравнению с Raptor 3
12:23SpaceX постарается поймать Starship и Super Heavy⁠: Ship 42 готовится запустить двигатели, а Ship 43 подвесили на башне Mechzilla
12:126Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска будет обслуживать Anthropic
12:042Нейро-Москва: утечки через ИИ выросли почти в семь раз