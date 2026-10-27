Ракета, которая превращается в спутник. Cowboy Space представила «Большую железяку» — необычную 86-метровую ракету для космических вычислений

Американская компания Cowboy Space представила проект ракеты Big Iron, с помощью которой намерена развернуть на орбите сеть из 20 000 спутников с центрами обработки данных для искусственного интеллекта. Компанией руководит сооснователь Robinhood Байджу Бхатт. Первые запуски ракеты планируются на декабрь 2028 года.

Главная особенность Big Iron заключается в необычной конструкции: вторая ступень ракеты после выхода на орбиту не будет возвращаться на Землю, а превратится в спутник с вычислительным оборудованием. Первая ступень, напротив, будет многоразовой. Согласно показанной компанией анимации, она сможет возвращаться на посадочную платформу в море.

Ракета из нержавеющей стали будет достигать 86 метров в высоту и 4,7 метра в диаметре. Её оснастят десятью двигателями Clydesdale: девять установят на первой ступени и один — на второй. Они будут работать на жидком кислороде и жидком метане — той же комбинации компонентов топлива, которую используют двигатели Raptor компании SpaceX.

После выхода на орбиту спутник Big Iron развернёт солнечные панели общей длиной 132 метра. Масса аппарата — примерно 15 тонн. На борту разместят пять стоек с графическими процессорами для ИИ, обеспечивающих около 1 МВт вычислительной мощности. Обтекатель, защищающий спутник во время запуска, после отделения превратится в радиатор для отвода тепла от оборудования.

Cowboy Space намерена запускать по одному спутнику за раз и в перспективе проводить несколько запусков в сутки. Для создания группировки из 20 000 аппаратов потребуется столько же запусков, а затем — дополнительные полёты для замены спутников. Помимо собственных миссий, компания собирается предоставлять ракету для вывода на орбиту грузов сторонних заказчиков. Эта услуга получила название Big Iron Express.

Пока проект находится на ранней стадии: Cowboy Space разрабатывает и испытывает двигатели. Компания была основана в 2024 году под названием Aetherflux и сейчас эксплуатирует только один спутник — Reason-1, запущенный 1 октября 2026 года. Он предназначен для испытаний технологии передачи энергии с орбиты на Землю с помощью мощного лазера.