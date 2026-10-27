Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink — через рекламу

Израильскую компанию Discover-Tech подозревают в слежке за пользователями спутникового интернета Starlink с помощью обычной интернет-рекламы. По данным Reuters, специалисты TrendAI — подразделения японской компании Trend Micro — обнаружили, что Discover-Tech активно покупала рекламные показы для пользователей Starlink более чем в 100 странах. Исследователи считают, что таким способом компания могла пытаться выяснять местоположение людей и отслеживать их действия в интернете.

Механизм предположительной слежки связан с тем, как работает интернет-реклама. Когда пользователь открывает сайт или приложение, рекламодатели участвуют в аукционе за право показать ему объявление. В ходе таких торгов они могут получать технические данные о пользователе. Если собирать эти сведения длительное время и сопоставлять их с другой информацией, иногда можно установить личность человека и проследить за его перемещениями в сети.

Особое внимание исследователей привлекла география рекламных закупок. Discover-Tech оказалась крупнейшим покупателем рекламы в Сирии, Ливии, Йемене и Южном Судане, а в Афганистане заняла второе место. При этом компания активно покупала показы именно для пользователей Starlink. По мнению TrendAI, такое поведение больше похоже на целенаправленный сбор данных, чем на обычную рекламную кампанию.

15 октября TrendAI опубликовала отчёт о подозрительной активности, но не раскрыла название компании, обозначив её кодовым именем Shadow-Earth-79. В тот же день исследовательская организация Citizen Lab и американская компания Confiant независимо назвали Discover-Tech и заявили, что она могла использовать рекламные аукционы для сбора данных о пользователях. После публикации расследований Google, Comcast и другие компании удалили Discover-Tech со своих рекламных платформ.

Отслеживание пользователей Starlink представляет особый интерес для государств и различных организаций: спутниковый интернет позволяет выходить в сеть там, где обычная связь недоступна или ограничена.

По данным Reuters, специалисты TrendAI обсуждали возможность прямо обвинить Discover-Tech в отчёте, но руководство отказалось от этого шага из-за опасений судебных разбирательств. Сама компания, её генеральный директор и SpaceX не ответили на запросы журналистов. Между тем как минимум одна крупная американская технологическая компания и одна международная организация начали внутренние проверки, чтобы выяснить, могла ли Discover-Tech собирать данные об их сотрудниках.