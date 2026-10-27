Samsung Galaxy S27 Ultra ещё не вышел, а чехлы к нему уже продают на Amazon: новые изображения подтверждают дизайн флагмана

Samsung Galaxy S27 Ultra (как и всю линейку Galaxy S27) представят только через несколько месяцев, но на Amazon в Великобритании уже начали продавать чехлы для смартфона. Причем чехлы самые разные — есть и противоударные, и силиконовые, и модели в виде книжки. Цены начинаются от 7 фунтов. Некоторые объявления уже содержат кнопки добавления в корзину, варианты доставки Prime и сроки получения в конце октября — ноябре.

Изображения чехлов подтверждают дизайн смартфона: он получит большой блок основной камеры, вытянутый практически на всю ширину корпуса. Основная камера представлена тремя модулями.

Ранее сообщалось, что Samsung может представить новые флагманы уже в январе 2027 года, однако производители аксессуаров нередко готовят продукцию задолго до официального анонса. Например, чехлы для Galaxy S26 тоже появлялись заранее, хотя сами смартфоны Samsung представила только 25 февраля 2026 года.