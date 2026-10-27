Росатом показал электромобили Voyt на собственной композитной платформе — кроссовер и фургон

Росатом принял участие в форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит», организованном Сбером. На площадке форума были представлены два полнофункциональных прототипа электромобилей – кроссовер Voyt SUV и коммерческий фургон Voyt LCV. Ранее разработки уже демонстрировались, но обе модели на стадии полнофункциональных прототипов показаны впервые. В основе моделей лежит универсальная композитная платформа, разработанная Росатомом совместно с Московским политехом.

Voyt LCV — это электрический фургон для сегмента городской и внутригородской логистики, включая доставку последней мили. Его грузоподъёмность составляет 600 кг, объём грузового отсека — 3 куб. м, а общая длина — менее 4 м. Voyt SUV — это полноразмерный электрический кроссовер, оснащённый электродвигателем мощностью 150 кВт (около 204 л.с.) и способный развивать скорость до 190 км/ч. Ёмкость тяговой батареи составляет 84 кВт·ч, запас хода — 670 километров.

Конструктивной основой композитной платформы Росатома является хребтовый профиль, изготовленный по технологии пултрузии. Этот технологический процесс используют для изготовления из композитных материалов длинномерных профилей с постоянным поперечным сечением: волокна протягивают через горячую форму, и получается прочная лёгкая балка.

В Росатоме также рассказали, что проект Voyt характеризуется высоким уровнем локализации. В настоящее время до 60% ключевых компонентов, включая тяговую батарею, силовую электронику, электропривод и композитные элементы конструкции, производятся в России. Ранее сообщалось, что серийное производство моделей Voyt планируется начать до 2030 года, более подробной информации о сроках запуска и стоимости электромобилей пока нет.