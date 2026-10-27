Технологию планируют применять в городских сетях связи, системах с беспилотниками, промышленной инфраструктуре и спутниковых коммуникациях

От города до спутника: в России разработали алгоритмы для улучшения беспроводной связи

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали алгоритмы для улучшения качества беспроводной связи с помощью реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (RIS). Технология позволяет управлять отражением радиоволн и направлять сигнал к приемнику, улучшая условия его распространения.

Созданные алгоритмы рассчитывают настройки элементов поверхности с учетом характеристик радиоканала, расположения оборудования и технических ограничений. Исследователи также подготовили программную реализацию, математические и имитационные модели для оценки эффективности решения.

Компьютерное моделирование охватило наземные, воздушные и спутниковые системы связи. Ученые оценили, как на качество передачи данных влияют неточность настройки элементов RIS и неполные сведения о состоянии радиоканала.

Разработку планируется применять в городской застройке, сетях связи с беспилотными платформами, промышленной инфраструктуре и спутниковых системах. В дальнейшем исследователи намерены усовершенствовать аппаратную часть и проверить алгоритмы экспериментально. Перспективное направление работы — интеграция решений в программное обеспечение контроллеров RIS.

Ранее специалисты ТУСУРа создали упрощенный макет интеллектуальной поверхности. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» и стал победителем конкурса научных инициатив университета на 2025–2036 годы.