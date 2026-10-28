В России могут ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик

Минцифры рассматривает возможность ограничить объем зарубежного интернет-трафика для российских пользователей. В рамках готовящейся реформы связи ведомство предлагает пропускать весь трафик с иностранных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), а также установить лимиты на его использование. По данным Forbes, инициативу могут включить в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли. Минцифры также может получить право определять допустимый объем международного трафика для пользователей, однако конкретные лимиты пока не установлены. ТСПУ уже используются операторами для фильтрации трафика. На развитие систем фильтрации и блокировок в 2027–2029 годах планируется направить почти 60 млрд рублей.

Реформа связи обсуждается с весны 2026 года. Среди основных предложений — сократить число типов лицензий для операторов с 17 до трех: базовой, универсальной и генеральной. Новые правила также предусматривают требования к капиталу компаний и установке систем оперативно-розыскных мероприятий и ТСПУ. Представители небольших операторов опасаются, что изменения приведут к росту цен и снижению доступности услуг.

Идея ограничить международный трафик обсуждалась и раньше. В марте 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев предлагал ввести плату за использование более 15 ГБ такого трафика в месяц в мобильных сетях. Позже инициативу отложили на фоне борьбы с VPN. Теперь вопрос может вернуться в рамках более масштабной реформы отрасли.

Главная техническая проблема — определить, какой трафик действительно является зарубежным. Данные могут проходить через серверы и сети в нескольких странах, даже если пользователь обращается к российскому сервису. Кроме того, значительная часть интернет-обмена связана с облачными платформами, сетями доставки контента и прямыми IP-адресами. По словам экспертов, классификация по IP-адресам не будет полностью точной: российский сайт на иностранном сервере могут посчитать зарубежным, а иностранный сервис на российском — отечественным.

Ограничения могут затронуть не только VPN. Через зарубежные адреса работают Telegram, магазины приложений, игры, а также системы обновления Android и iOS. По отраслевым оценкам, на подобные сервисы приходится около трети трафика. При этом зашифрованные DNS-запросы затрудняют определение доменов, к которым обращается пользователь, поэтому учет может свестись к проверке списков IP-адресов, не отражающих реальную структуру соединений.

Возникают и сложности с применением лимитов к отдельным абонентам. ТСПУ расположены на внешних стыках сетей и могут видеть трафик после преобразования сетевых адресов, когда один IP-адрес используется тысячами пользователей. Для индивидуального ограничения оператору пришлось бы в реальном времени передавать сведения о соединениях абонентов.