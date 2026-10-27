Очередь на 6300 самолётов: Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выполнить все заказы

Boeing выходит из финансового пике, но коммерческое авиастроение всё ещё убыточно

Boeing отчиталась о результатах за третий квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 4% год к году, до $24,188 млрд, а чистый убыток существенно сократился. Операционная прибыль по стандартам GAAP стала положительной.

Очередь на 6300 самолётов: Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выполнить все заказы
Источник изображения: Boeing

За первые девять месяцев 2026 года выручка Boeing достигла $70,965 млрд — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль составила $7,127 млрд при рентабельности 10,04%. Чистый убыток сократился на 86,82%, до $823 млн.

В третьем квартале валовая прибыль составила $2,167 млрд, а чистый убыток — $203 млн.

Подразделение коммерческих самолётов получило за квартал $10,72 млрд выручки — на 3% меньше, чем годом ранее. Его операционный убыток составил $697 млн, а рентабельность — минус 6,5%. В компании объясняют результат неблагоприятной структурой поставок, ростом затрат на будущую корректировку производственных мощностей и удорожанием комплектующих и других поставок.

За квартал Boeing поставила заказчикам 161 самолёт и получила 300 чистых заказов. Портфель заказов превысил 6300 воздушных судов и оценивается в $612 млрд. Если исходить из количества поставленных самолетов за прошлый квартал, при нынешней скорости сборки авиалайнеров Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выпустить все заказанные самолеты.

Подразделение обороны, космоса и безопасности увеличило выручку на 15%, до $7,935 млрд, а операционную прибыль — на 332%, до $492 млн. Его портфель заказов достиг рекордных $101 млрд, причём 23% приходится на клиентов за пределами США.

На прошлой неделе Boeing наконец-то сертифицировала самый большой Boeing 737 — 737 MAX 10.

АвиацияBoeingавиаИсточники:ITHome

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