Полностью твердотельные батареи CATL могут появиться уже в 2027 году

Китайская CATL рассчитывает наладить мелкосерийное производство полностью твердотельных аккумуляторов в 2027 году. Компания продолжает активно инвестировать в эту технологию.

CATL также сообщила, что расширение производственных мощностей постепенно помогает справляться с высоким спросом. По мере ввода новых предприятий дефицит мощностей несколько ослаб, однако спрос продолжает расти. Поэтому компания ожидает, что загрузка производств останется высокой.

В июне 2026 года председатель CATL Цзэн Юйцюнь заявил на форуме в рамках форума в Даляне, что разработка твердотельных аккумуляторов пока находится лишь на четвёртом уровне из девяти возможных. Девятый уровень, по его оценке, означает готовность технологии к массовому производству. При этом одного технического прогресса недостаточно: необходимо обеспечить достаточные объёмы поставок, надёжность и безопасность батарей, а также добиться их коммерческого успеха и спроса со стороны покупателей.

В сентябре Китай опубликовал план развития аккумуляторной отрасли на период 15-й пятилетки, подготовленный семью государственными ведомствами. Согласно документу, к 2030 году полностью твердотельные аккумуляторы должны перейти к начальному этапу масштабного применения. План также предусматривает развитие передовых материалов, совершенствование новых аккумуляторных систем и увеличение срока службы литиевых батарей до 15 000 циклов.