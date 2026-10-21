Представлен Honor Win 2. 10 100 мАч, рекордная производительность, 200 Мп, IP69K и немерцающий экран — за $825

Honor представила в Китае смартфон Win 2. Эта модель построена на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и оснащена активным охлаждением с двумя вентиляторами. Мощная СО позволила показать впечатляющий результат производительности — в тесте AnTuTu Honor Win 2 набирает 5 702 964 балла. Для повышения производительности в играх используется система Honor Phantom Engine с ИИ-оптимизацией рендеринга и трассировкой лучей. Производитель также заявляет о росте минимальной частоты кадров на 20 FPS благодаря разделению задач рендеринга.

Система охлаждения Twin Star с двумя вентиляторами, согласно данным Honor, увеличивает эффективность отвода тепла на 150% и помогает снизить риск перегрева и падения производительности при продолжительной нагрузке.

Аппарат получил экран с разрешением 2К, кадровой частотой 185 Гц и частотой регулировки ШИМ 5920 Гц — за счет такой высокой частоты экран не будет мерцать в большинстве сценариев использования.

Аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. Смартфон также оснащён стереодинамиками с увеличенными акустическими камерами, отдельной игровой клавишей с настраиваемыми действиями, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и портом USB 3.2. Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма, оптическую и электронную стабилизацию. Также заявленный четырёхкратный зум без потери качества (за счет кадрирования изображения). Корпус защищён от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.

Honor WIN 2 работает под управлением MagicOS 11 с функциями искусственного интеллекта YOYO.

Смартфон доступен в пяти конфигурациях: 12/256 ГБ за 5499 юаней ($825), 16/256 ГБ за 5799 юаней ($870), 12/512 ГБ за 6299 юаней ($945), 16/512 ГБ за 6999 юаней ($1050) и 16 ГБ/1 ТБ за 7999 юаней ($1200).

Также сегодня представили Honor Win Turbo 2. У него батарея 12 070 мАч и тоже экран 2К, а цена гораздо ниже.