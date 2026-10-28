Эти два аппарата могут сгореть в атмосфере в ближайшие сутки-двое

Российский аналог Starlink: большинство спутников группировки «Рассвет» стабилизировались на высоте около 500 км, но два аппарата опустились ниже 230 км ⁠ 3

Два спутника российской интернет-группировки «Рассвет» могут сгореть в атмосфере в ближайшие 24–48 часов: они не смогли поднять орбиты и опустились ниже 230 км. По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, большинство остальных аппаратов уже стабилизировались на рабочей высоте около 500 км.

Источник изображения: ИИ Gemini

Оба проблемных аппарата входят во вторую партию из 16 спутников «Рассвет-3», которую компания «Бюро 1440» запустила 19 июля 2026 года на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ещё в конце августа данные слежения показывали, что два спутника этой партии движутся к сходу с орбиты, так и не выполнив манёвров для её повышения. Сейчас их высота опустилась ниже 230 км.

Если аппараты потеряют, общее число выбывших спутников «Рассвета» достигнет трёх из 32 запущенных. Первый аппарат группировки сошёл с орбиты в июне: он также не успел выполнить ни одного манёвра после запуска 23 марта.

«Рассвет» разрабатывает частная компания «Бюро 1440», система должна обеспечить спутниковый интернет по всей России. Частичное коммерческое обслуживание планируется начать в 2027 году. Компания рассчитывает довести группировку до 292 спутников к концу 2027-го и до 900 — к 2035 году.

Ранее сообщалось, что труднодоступные районы России обеспечат спутниковой связью в 2027 году.