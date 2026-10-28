Российский аналог Starlink: большинство спутников группировки «Рассвет» стабилизировались на высоте около 500 км, но два аппарата опустились ниже 230 км
Эти два аппарата могут сгореть в атмосфере в ближайшие сутки-двое
Два спутника российской интернет-группировки «Рассвет» могут сгореть в атмосфере в ближайшие 24–48 часов: они не смогли поднять орбиты и опустились ниже 230 км. По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, большинство остальных аппаратов уже стабилизировались на рабочей высоте около 500 км.
Оба проблемных аппарата входят во вторую партию из 16 спутников «Рассвет-3», которую компания «Бюро 1440» запустила 19 июля 2026 года на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ещё в конце августа данные слежения показывали, что два спутника этой партии движутся к сходу с орбиты, так и не выполнив манёвров для её повышения. Сейчас их высота опустилась ниже 230 км.
Если аппараты потеряют, общее число выбывших спутников «Рассвета» достигнет трёх из 32 запущенных. Первый аппарат группировки сошёл с орбиты в июне: он также не успел выполнить ни одного манёвра после запуска 23 марта.
«Рассвет» разрабатывает частная компания «Бюро 1440», система должна обеспечить спутниковый интернет по всей России. Частичное коммерческое обслуживание планируется начать в 2027 году. Компания рассчитывает довести группировку до 292 спутников к концу 2027-го и до 900 — к 2035 году.
Ранее сообщалось, что труднодоступные районы России обеспечат спутниковой связью в 2027 году.