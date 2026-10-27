Серийная «Нива» с мостами и подвеской от УАЗа-469 — за 20 тыс. евро: в Германии продают редчайший внедорожник ВАЗ-1922 «Марш»

В Германии выставили на продажу редкий внедорожник ВАЗ-1922 «Марш» — экстремальную модификацию «Нивы», созданную для передвижения по болотам, глубокому снегу и труднодоступной местности. Автомобиль 2002 года выпуска прошёл масштабную реставрацию. За него просят 20 тыс. евро — около 1,8 млн рублей по курсу на 27 октября 2026 года. На одометре всего 1 тыс. км.

Главная особенность «Марша» — огромные колёса с шинами сверхнизкого давления. Они помогают машине преодолевать заболоченные участки и рыхлый снег, где обычные внедорожники могут увязнуть. Ради увеличенных колёс кузов доработали — установили огромные расширители арок. Также автомобиль получил защитные дуги спереди и сзади, прямоугольные фары и изменённые задние фонари. В конструкции использованы специально доработанные мосты и рессорная подвеска от УАЗ-469.

Под капотом установлен жигулевский бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра мощностью 79 л. с. Коробка передач тоже стандартная — пятиступенчатая механическая. Салон — как у обычной «Нивы», а вот сиденья с развитой боковой поддержкой явно нестандартные.

По словам продавца, после профессиональной реставрации автомобиль находится в отличном состоянии и подходит для внедорожных экспедиций. «Марш» выпускался ограниченной партией, всего было выпущено менее тысячи таких машин.