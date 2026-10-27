От $1500 за iMac и от $2000 за MacBook Pro

Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке ⁠ 18

Apple представила сразу две новинки на базе однокристальной системы M6 — обновлённый моноблок iMac и 14-дюймовый MacBook Pro. Оба стали мощнее, получили поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Предзаказы откроются 28 октября в 35 странах и регионах, продажи начнутся 6 ноября. Цены в США стартуют с $1500 за iMac и $2000 за MacBook Pro.

Моноблок сохранил тонкий корпус и 24-дюймовый дисплей Retina 4,5K, но получил более быстрый SSD и новые возможности подключения внешних мониторов. Доступны две конфигурации M6: с 10-ядерными CPU и GPU либо с 12 ядрами каждого типа. Обе версии оснащены 16-ядерным нейронным процессором.

По данным Apple, по сравнению с iMac на M4 новый моноблок работает в Excel в 1,5 раза быстрее, обрабатывает фотографии в Affinity в два раза быстрее, а запросы к локальным нейросетям в LM Studio — в пять раз быстрее. Скорость чтения и записи SSD также увеличилась — в два раза.

Обе версии в базовой комплектации получили 16 ГБ объединённой памяти и SSD объемом всего 256 ГБ. Для модели с 10-ядерным процессором доступны конфигурации с памятью до 24 ГБ и SSD до 1 ТБ, а для старшей — до 32 ГБ и SSD до 2 ТБ.

Дисплей имеет разрешение 4480 × 2520 пикселей, яркость — 500 нит, поддерживается цветовой охват цветового пространства DCI-P3 и технология True Tone. Фактическая диагональ составляет 23,5 дюйма. Старшая версия дополнительно доступна с нанотекстурным стеклом, уменьшающим блики. Она поддерживает подключение до двух мониторов 6K с частотой 60 Гц, двух дисплеев 4K с частотой 165 Гц или одного экрана с разрешением до 8K. Младшая модель позволяет подключить один монитор 6K при 60 Гц либо 4K при 165 Гц.

Количество портов Thunderbolt 4 зависит от конфигурации: два у младшей версии и четыре у старшей. Каждый поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. За беспроводную связь отвечает чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Старшая версия оснащена Ethernet-портом на 2,5 Гбит/с, а для младшей проводное подключение доступно за дополнительные $30.

Моноблок получил 12-мегапиксельную камеру Center Stage с функцией Desk View, которая позволяет показывать не только пользователя, но и поверхность стола. За звук отвечают шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos и три микрофона. В комплект входят клавиатура Magic Keyboard, мышь Magic Mouse и блок питания мощностью 143 Вт. Клавиатура старшей версии оснащена Touch ID.

Покупателям предложат семь цветов: синий, зелёный, розовый, жёлтый, фиолетовый, оранжевый и серебристый. В США цены начинаются с $1500 за версию с 10-ядерным чипом и $1700 за старшую конфигурацию.

Новый 14-дюймовый MacBook Pro получил SoC M6 с 12 ядрами CPU и 12 ядрами GPU. По данным Apple, графическая производительность выросла на 30% по сравнению с M5, а скорость выполнения ИИ-задач — на 25%.

Ноутбук оснащён дисплеем Liquid Retina XDR с пиковой яркостью до 1600 нит в режиме HDR. Для экрана доступно опциональное нанотекстурное покрытие. Объём объединённой памяти — от 16 до 32 ГБ.

В оснащение входят три порта Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, слот для карт SDXC и разъём для наушников. Беспроводные подключения обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Веб-камера с разрешением 12 Мп поддерживает Center Stage, автоматически удерживая пользователя в кадре.

По данным Apple, автономность достигает 24 часов. Быстрая зарядка позволяет восполнить до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 96 Вт. Корпус изготовлен из переработанного алюминия, доступны цвета «чёрный космос» и серебристый.

MacBook Pro работает под управлением macOS 27 и поддерживает Apple Intelligence и ИИ-функции Siri.