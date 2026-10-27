Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке

От $1500 за iMac и от $2000 за MacBook Pro

Apple представила сразу две новинки на базе однокристальной системы M6 — обновлённый моноблок iMac и 14-дюймовый MacBook Pro. Оба стали мощнее, получили поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Предзаказы откроются 28 октября в 35 странах и регионах, продажи начнутся 6 ноября. Цены в США стартуют с $1500 за iMac и $2000 за MacBook Pro.

Apple представила новые iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на мощной SoC M6: они получили поддержку Wi-Fi 7 и более быстрые SSD, а ноутбук работает сутки на зарядке
Источник изображения: Apple

Моноблок сохранил тонкий корпус и 24-дюймовый дисплей Retina 4,5K, но получил более быстрый SSD и новые возможности подключения внешних мониторов. Доступны две конфигурации M6: с 10-ядерными CPU и GPU либо с 12 ядрами каждого типа. Обе версии оснащены 16-ядерным нейронным процессором.

По данным Apple, по сравнению с iMac на M4 новый моноблок работает в Excel в 1,5 раза быстрее, обрабатывает фотографии в Affinity в два раза быстрее, а запросы к локальным нейросетям в LM Studio — в пять раз быстрее. Скорость чтения и записи SSD также увеличилась — в два раза.

Обе версии в базовой комплектации получили 16 ГБ объединённой памяти и SSD объемом всего 256 ГБ. Для модели с 10-ядерным процессором доступны конфигурации с памятью до 24 ГБ и SSD до 1 ТБ, а для старшей — до 32 ГБ и SSD до 2 ТБ.

Дисплей имеет разрешение 4480 × 2520 пикселей, яркость — 500 нит, поддерживается цветовой охват цветового пространства DCI-P3 и технология True Tone. Фактическая диагональ составляет 23,5 дюйма. Старшая версия дополнительно доступна с нанотекстурным стеклом, уменьшающим блики. Она поддерживает подключение до двух мониторов 6K с частотой 60 Гц, двух дисплеев 4K с частотой 165 Гц или одного экрана с разрешением до 8K. Младшая модель позволяет подключить один монитор 6K при 60 Гц либо 4K при 165 Гц.

Количество портов Thunderbolt 4 зависит от конфигурации: два у младшей версии и четыре у старшей. Каждый поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. За беспроводную связь отвечает чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Старшая версия оснащена Ethernet-портом на 2,5 Гбит/с, а для младшей проводное подключение доступно за дополнительные $30.

Моноблок получил 12-мегапиксельную камеру Center Stage с функцией Desk View, которая позволяет показывать не только пользователя, но и поверхность стола. За звук отвечают шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos и три микрофона. В комплект входят клавиатура Magic Keyboard, мышь Magic Mouse и блок питания мощностью 143 Вт. Клавиатура старшей версии оснащена Touch ID.

Покупателям предложат семь цветов: синий, зелёный, розовый, жёлтый, фиолетовый, оранжевый и серебристый. В США цены начинаются с $1500 за версию с 10-ядерным чипом и $1700 за старшую конфигурацию.

Новый 14-дюймовый MacBook Pro получил SoC M6 с 12 ядрами CPU и 12 ядрами GPU. По данным Apple, графическая производительность выросла на 30% по сравнению с M5, а скорость выполнения ИИ-задач — на 25%.

Фото 1
Источник изображения: Apple

Ноутбук оснащён дисплеем Liquid Retina XDR с пиковой яркостью до 1600 нит в режиме HDR. Для экрана доступно опциональное нанотекстурное покрытие. Объём объединённой памяти — от 16 до 32 ГБ.

В оснащение входят три порта Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, слот для карт SDXC и разъём для наушников. Беспроводные подключения обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Веб-камера с разрешением 12 Мп поддерживает Center Stage, автоматически удерживая пользователя в кадре.

По данным Apple, автономность достигает 24 часов. Быстрая зарядка позволяет восполнить до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 96 Вт. Корпус изготовлен из переработанного алюминия, доступны цвета «чёрный космос» и серебристый.

MacBook Pro работает под управлением macOS 27 и поддерживает Apple Intelligence и ИИ-функции Siri.

Настольные ПКAppleИсточники:AppleApple

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Представлен новый Geely Coolray, и он оказался очень дешевым — от 59,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей)Следующая публикация: Полностью твердотельные батареи CATL могут появиться уже в 2027 году
Главное
Все новости
49 минут назадСерийная «Нива» с мостами и подвеской от УАЗа-469 — за 20 тыс. евро: в Германии продают редчайший внедорожник ВАЗ-1922 «Марш»
18:148Белорусские мотоциклы «Минск» российской сборки отправятся в Иран
Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов17:5816Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов «Микрон» заложил заводские активы, чтобы рефинансировать кредиты
17:537«Алиса AI» впереди ChatGPT: названы самые популярные нейросети для работы
17:35Полностью твердотельные батареи CATL могут появиться уже в 2027 году
16:1916Представлен новый Geely Coolray, и он оказался очень дешевым — от 59,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей)
15:5040Очередь на 6300 самолётов: Boeing потребуется почти 10 лет, чтобы выполнить все заказы
10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K10015:3610 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100 Он получил толстую металлическую рамку и HyperOS 4 из коробки
15:054От города до спутника: в России разработали алгоритмы для улучшения беспроводной связи
14:433АЭС «Аккую» проверили на прочность: оборудование выдержало давление с запасом
14:2510АГР и Defetoo запускают в России новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour
14:237Бывшего вице-президента Samsung отправили в тюрьму на три года за кражу секретов компании
14:0137Утечки воздуха на МКС не удалось устранить — NASA потребовало законсервировать камеру российского модуля «Звезда»
13:4724«Такого объема электроэнергии в наших мегаполисах уже нет». В «Ростелекоме» заявили, что российские дата-центры переведут на газ, а в будущем могут запитать от ядерных реакторов
У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы13:4426У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы В «Роскосмосе» отмечают значимый интерес иностранных потенциальных клиентов к запускам своих аппаратов на «Союзе-5»
13:403SpaceX запустила двигатель Starship перед историческим полётом
13:231Теплый воздух сразу после включения и 100 уровней нагрева — всего $120. Вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Cooling and Heating Fan представлен в новых версиях
12:473Деньги под защитой: «Авито» расширила безопасные сделки на цифровые услуги
12:4518В центре Москвы скорость мобильного интернета упала в 17 раз
12:37Когда паспорт не спасти: на «Госуслугах» подали 5,5 тыс. заявлений через новый сервис
Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы12:357Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы SpaceX рассчитывает заметно повысить характеристики двигателя по сравнению с Raptor 3
12:23SpaceX постарается поймать Starship и Super Heavy⁠: Ship 42 готовится запустить двигатели, а Ship 43 подвесили на башне Mechzilla
12:126Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска будет обслуживать Anthropic
12:042Нейро-Москва: утечки через ИИ выросли почти в семь раз
11:421Почти 1500 задержанных и ущерб на $385 млн: Интерпол провёл операцию в Африке
11:4213В России готовят ограничения для виртуальных операторов связи: тарифы могут поднять
11:30Представлены умные вытяжки Skyworth, которые очищают воздух
11:292Нашёл по фото, дождался скидки: Ozon расширяет возможности ИИ-помощника
11:211«Данетки» и «Поле чудес» для ИИ: Яндекс выпустил тест на логическое мышление нейросетей
11:18Vivo возглавила рынок премиальных Android-смартфонов Китая
11:0717Создан звуковой огнетушитель, который тушит пламя за секунды
Китай запрещает рекламу при запуске телевизоров и приставок10:549Китай запрещает рекламу при запуске телевизоров и приставок Новые правила вступят в силу 27 ноября