Так выглядит новый премиум-флагман Samsung: опубликованы качественные рендеры Samsung W27

Samsung готовится представить в Китае складной смартфон W27. Анонс состоится 29 октября. Новинка станет очередным представителем серии W — премиальных версий складных флагманов Galaxy Z Fold, предназначенных исключительно для китайского рынка.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые изображения устройства, демонстрирующие его с разных ракурсов. Аппарат выполнен в тёмно-синем цвете с золотистыми элементами. На задней панели рядом с нижним краем расположен фирменный золотой логотип серии W. Блок основных камер по дизайну совпадает с тем, что используется в Galaxy Z Fold8.

По предварительным данным, характеристики W27 будут такими же, как у Galaxy Z Fold8 Ultra. Если Samsung сохранит подход прошлых лет, новинка может выйти в единственной конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти.

Стоимость устройства пока не раскрывается. Однако она, вероятно, окажется высокой: W27 представляет собой премиальную версию и без того дорогого складного смартфона, причём с максимальным объёмом памяти.

Эван Бласс ранее отметился множеством правдивых утечек. В своё время он опубликовал точные изображения Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy Buds Live, Xiaomi 12, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro до их официальной премьеры.