Один отказ на миллиард запусков и работа при температуре -55 °C: для российского пассажирского самолета Superjet создана новая система управления

Комплексная система управления для импортозамещённого самолёта Superjet вышла на заключительный этап сертификации. Её разработали специалисты российского концерна КРЭТ. За три года 500 изделий прошли в общей сложности 1500 испытаний, направленных на проверку надёжности оборудования в различных условиях эксплуатации.

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Для повышения отказоустойчивости каналы управления продублированы четырежды. По данным разработчика, такая архитектура должна сохранять управляемость самолёта даже при выходе из строя отдельных компонентов системы. Надежность системы, согласно данным «Ростеха», — один отказ на миллиард запусков.

Рабочий температурный диапазон электроники составляет от -40 до 70 °C. Во время предельных испытаний оборудование проверяли при температурах от -55 до 85 °C, в том числе в условиях пожара. Также система выдержала испытания на воздействие импульсов напряжения до 1500 В, имитирующих удары молнии.

Помимо этого, оборудование прошло более 30 типов испытаний на внешние воздействия. В их число вошли проверки на устойчивость к вибрации, обледенению, соляному туману и пыли. Отдельное внимание уделялось сложным сценариям, при которых одновременно возникают несколько отказов, а также взаимодействию различных компонентов системы.

В рамках программы импортозамещения Superjet участвуют 11 предприятий КРЭТ. Они выпускают для самолёта около 650 различных изделий. Завершение сертификации системы управления станет одним из этапов подготовки отечественного лайнера к эксплуатации.