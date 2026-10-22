Новое «сердце» региональной авиации: Pratt & Whitney создала турбовинтовой двигатель, который расходует на 20% меньше топлива и развивает на 33% больше мощности

Pratt & Whitney Canada представила новый турбовинтовой двигатель PT9, который, по заявлению разработчика, развивает на 33% больше мощности на большой высоте и расходует на 20% меньше топлива по сравнению с двигателями предыдущего поколения. Конструкция уже сертифицирована канадским транспортным ведомством Transport Canada — это шаг на пути к серийному производству.

Основное преимущество PT9 заключается в сочетании высокой мощности и экономичности на высоте. По мере подъёма плотность воздуха снижается, что усложняет работу авиационных двигателей и может ограничивать характеристики самолёта. Дополнительная мощность в таких условиях позволяет лучше поддерживать лётные характеристики, а снижение расхода топлива потенциально уменьшает эксплуатационные затраты.

На разработку PT9 ушло более 14 тыс. часов работ. Двигатель получил модульную конструкцию и цифровые функции, которые должны упростить дальнейшую модернизацию и интеграцию новых технологий. По замыслу компании, платформа сможет использоваться не только в традиционных самолётах с турбовинтовой силовой установкой, но и в перспективных машинах с гибридной силовой установкой, сочетающей тепловой двигатель с электрическими компонентами.

Производитель также рассчитывает адаптировать PT9 к различным типам воздушных судов. Однако конкретные самолёты, для которых предназначен двигатель, пока не названы. Компания не сообщила и о первом заказчике или сроках начала поставок.

Выпуск PT9 планируется организовать в городе Летбридж в канадской провинции Альберта. На этой площадке уже действует глобальный центр компетенций Pratt & Whitney Canada по семейству турбовинтовых двигателей PT6.