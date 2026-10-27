Он может работать как пауэрбанк, но выходная мощность невелика — 6 Вт

340 евро за смартфон с 4 ГБ оперативной памяти. Представлен Moto G47 — с батареей 7000 мА·ч, камерой 108 Мп и защитой IP64 ⁠ 6

Motorola представила Moto G47 Power — версию смартфона Moto G47 с увеличенным аккумулятором. Его ёмкость выросла с 5200 до 7000 мА·ч. Батарея заряжается через USB-C с мощностью до 30 Вт, а сам смартфон может работать как пауэрбанк. Правда, выходная мощность невелика — всего 6 Вт.

Производитель заявляет об автономности до 78 часов — более трёх суток, — но не уточняет, при каких условиях достигается такой результат. Увеличенная батарея сделала смартфон толще и тяжелее: толщина составляет 8,89 мм, масса — 215 г. Есть защита от пыли и брызг — в соответствии со степенью IP64.

Среди особенностей Moto G47 Power — разъём для наушников 3,5 мм, слот для карт памяти microSD и основная камера на 108 Мп с диафрагмой F/1,7. При этом остальные камеры довольно простые: дополнительный датчик имеет разрешение 2 Мп, разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

В основе устройства лежит SoC MediaTek Dimensity 6300. Смартфон получил экран IPS с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Также предусмотрены GPS, NFC и два слота для SIM-карт (формата Nano-SIM).

Moto G47 Power предложен в единственной конфигурации 4/128 ГБ, цена — 340 евро.