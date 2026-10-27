Главный производитель чипов в России заложил недвижимость и оборудование: «Микрон» занял у «Элемента» 380 млн рублей на погашение долгов

«Микрон» заложил недвижимость и оборудование по кредитам на сумму более 11,6 млрд рублей. Большая часть денег пошла на рефинансирование старых займов. Кроме того, производитель микроэлектроники занял 380 млн рублей у материнского холдинга «Элемент» — на погашение долгов перед Фондом развития промышленности и пополнение оборотных средств. По итогам 2025 года предприятие получило убыток и осталось без дивидендов.

Как сообщает CNews со ссылкой на корпоративные документы, в декабре 2023 года «Микрон» открыл кредитную линию на 8,56 млрд рублей со сроком погашения до 2031 года. В залог передали 23 объекта недвижимости стоимостью 2,37 млрд рублей, а также права аренды земельных участков. В октябре 2025 года компания привлекла ещё 2,8 млрд рублей для рефинансирования прежнего кредита, заложив дополнительные помещения. Ещё один кредит с лимитом 243 млн рублей предназначен для инвестиционного проекта.

«Элемент» также поддерживает предприятие займами, поручительствами и гарантиями. В частности, холдинг одобрил сделку на 380 млн рублей для погашения задолженности перед ФРП. Общий объём одобренных сделок по займам со стороны материнской компании может достигать 1,3 млрд рублей.

Финансовые трудности отразились и на выплатах акционерам: в июне 2026 года они решили не распределять прибыль за 2025 год и не выплачивать дивиденды. По данным CNews, сотрудники завода также жалуются на высокую текучесть кадров и отсутствие годовых премий.

В отрасли проблемы «Микрона» связывают с общей ситуацией в российской микроэлектронике. Предприятия зависят от гособоронзаказа и субсидий, объём которых сокращается, а расходы на оборудование, материалы и логистику растут. Еще один фактор — выполнение некоторых государственных контрактов с низкой рентабельностью или в убыток.

«Микрон» — крупнейший производитель микроэлектроники в России, на долю которого, по данным CNews, приходится более половины рынка. Его материнская группа «Элемент» сейчас интегрируется в создаваемую Объединённую микроэлектронную компанию, в которую планируется вложить 1,1 трлн рублей.