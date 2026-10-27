Galaxy A17 входит в топ-10 самых популярных смартфонов в мире в 2026 году по данным Counterpoint Research

Один из самых популярных смартфонов в мире обновился до Android 17: One UI 9.0 для Galaxy A17 вышла за пределами Южной Кореи

Samsung начала международное распространение One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy A17. Несколько дней назад обновление вышло в Южной Корее, а теперь стало доступно и в других странах. Одной из первых стала Индия.

Источник изображения: SamMobile // Max Jambor

Прошивка под номером A176BXXU8DZJ5 занимает около 2,34 ГБ. Помимо Android 17 и One UI 9.0, она включает октябрьский патч безопасности от 5 октября 2026 года. В ближайшее время Samsung должна расширить географию её распространения.

Galaxy A17 пользуется большим спросом и на мировом рынке. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года версия Galaxy A17 5G заняла шестое место среди самых продаваемых смартфонов в мире, а вариант с поддержкой 4G — восьмое. В первом квартале Galaxy A17 5G был в топ-5 самых популярных смартфонов в мире по данным Counterpoint Research.