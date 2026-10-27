Старенькие GeForce RTX 20/30/40 тоже подорожают? Энтузиасты сняли ограничения Nvidia на производительность ядер Tensor Core
На игры не влияет
Похоже, видеокарты GeForce RTX прошлых поколений могут подорожать на вторичном рынке, так как усилиями моддеров они неожиданно стали намного мощнее в задачах ИИ.
Энтузиасты нашли способ снять определённые ограчения Nvidia и существенно повысить вычистельную мощность ядер Tensor Core. Для этого не требуется вносить каких-то аппаратных изменений и даже не нужно прошивать BIOS.
Проект GPU-Unlock разработчика Zagitta изменяет низкоуровневые регистры конфигурации графического процессора до загрузки графического драйвера, снимая ограничения на скорость выполнения определенных инструкций Tensor Core. Изменения носят временный характер и сбрасываются при отключении питания графического процессора, но это лишь особенность, а не преграда.
Прирост действительно очень заметный. К примеру, для RTX 3090 Ti производительность умножения матриц BF16 выросла с 87,5 до 157,4 TFLOPS, то есть почти вдвое. Та же ситуация наблюдается у протестированных карт линеек RTX 20 и RTX 40.
Bзменения в первую очередь затрагивают операции FP16 и BF16 с накоплением FP32, а также некоторые рабочие нагрузки TF32 и FP8 на поддерживаемых архитектурах. Само собой, всё это не повышает объём памяти или её пропускную способность, но модификация позволяет ускорить задачи ИИ, связанные с матричным умножением, включая обработку подсказок LLM и некоторые рабочие нагрузки по генерации изображений.
Прирост также зависит от задач. К примеру, в случае обработки запросов LLM прирост уже не двукратный, а лишь на 14-36%, хотя это тоже немало. А вот генерация токенов быстрее практически не становится. Также это не влияет на производительность в играх.